https://ria.ru/20250109/peskov-1992959685.html

Запросов от команды Трампа о контактах с Путиным не было, заявили в Кремле

Запросов от команды Трампа о контактах с Путиным не было, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.01.2025

Запросов от команды Трампа о контактах с Путиным не было, заявили в Кремле

Запросов от команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа о контактах с президентом России Владимиром Путиным не было, но целесообразно... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:45:00+03:00

2025-01-09T15:45:00+03:00

2025-01-09T15:45:00+03:00

политика

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Запросов от команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа о контактах с президентом России Владимиром Путиным не было, но целесообразно дождаться его вступления в должность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, никаких запросов не было. С другой стороны по понятным причинам было бы целесообразнее дождаться вступления Трампа в должность", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлён о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992922452.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков