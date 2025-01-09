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Запросов от команды Трампа о контактах с Путиным не было, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.01.2025
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15:45 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/peskov-1992959685.html
Запросов от команды Трампа о контактах с Путиным не было, заявили в Кремле
Запросов от команды Трампа о контактах с Путиным не было, заявили в Кремле - РИА Новости, 09.01.2025
Запросов от команды Трампа о контактах с Путиным не было, заявили в Кремле
Запросов от команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа о контактах с президентом России Владимиром Путиным не было, но целесообразно... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:45:00+03:00
2025-01-09T15:45:00+03:00
политика
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Запросов от команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа о контактах с президентом России Владимиром Путиным не было, но целесообразно дождаться его вступления в должность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, никаких запросов не было. С другой стороны по понятным причинам было бы целесообразнее дождаться вступления Трампа в должность", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлён о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.
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политика, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
Политика, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Запросов от команды Трампа о контактах с Путиным не было, заявили в Кремле

Песков: запросов от команды Трампа о контактах с Путиным не было

© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Запросов от команды победившего на выборах президента США Дональда Трампа о контактах с президентом России Владимиром Путиным не было, но целесообразно дождаться его вступления в должность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, никаких запросов не было. С другой стороны по понятным причинам было бы целесообразнее дождаться вступления Трампа в должность", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлён о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
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ПолитикаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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