https://ria.ru/20250109/peskov-1992958987.html
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с Алиевым и Пашиняном
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 09.01.2025
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с Алиевым и Пашиняном
Контактов президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в последние дни не... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:43:00+03:00
2025-01-09T15:43:00+03:00
2025-01-09T15:44:00+03:00
политика
россия
азербайджан
армения
владимир путин
ильхам алиев
никол пашинян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Контактов президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в последние дни не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В эти дни контактов не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не было ли у Путина контактов с Алиевым и Пашиняном.
https://ria.ru/20250109/peskov-1992934036.html
россия
азербайджан
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, азербайджан, армения, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян
Политика, Россия, Азербайджан, Армения, Владимир Путин, Ильхам Алиев, Никол Пашинян
Песков ответил на вопрос о контактах Путина с Алиевым и Пашиняном
Песков: контактов Путина с Алиевым и Пашиняном в последние дни не было