https://ria.ru/20250109/peskov-1992958987.html

Песков ответил на вопрос о контактах Путина с Алиевым и Пашиняном

Песков ответил на вопрос о контактах Путина с Алиевым и Пашиняном - РИА Новости, 09.01.2025

Песков ответил на вопрос о контактах Путина с Алиевым и Пашиняном

Контактов президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в последние дни не... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:43:00+03:00

2025-01-09T15:43:00+03:00

2025-01-09T15:44:00+03:00

политика

россия

азербайджан

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владимир путин

ильхам алиев

никол пашинян

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Контактов президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в последние дни не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В эти дни контактов не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не было ли у Путина контактов с Алиевым и Пашиняном.

https://ria.ru/20250109/peskov-1992934036.html

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азербайджан

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политика, россия, азербайджан, армения, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян