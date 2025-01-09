https://ria.ru/20250109/peskov-1992927825.html

Песков призвал уважать мнение населения Гренландии о переходе к США

Песков призвал уважать мнение населения Гренландии о переходе к США - РИА Новости, 09.01.2025

Песков призвал уважать мнение населения Гренландии о переходе к США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что надо проявлять уважение к мнению населения Гренландии касательно перехода к США. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:41:00+03:00

2025-01-09T13:41:00+03:00

2025-01-09T13:41:00+03:00

гренландия

сша

россия

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что надо проявлять уважение к мнению населения Гренландии касательно перехода к США. "Ведь если звучат слова в необходимости принимать во внимание мнение людей, то, наверное, нужно все-таки вспомнить про мнение людей четырех новых регионов Российской Федерации. И нужно проявить такое же уважение к мнению их (Гренландии - ред.) населения. Это очень важно помнить", - сказал Песков журналистам. Избранный президент Дональд Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и подчёркивал её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться.

https://ria.ru/20250109/peskov-1992918927.html

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гренландия, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков