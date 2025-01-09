https://ria.ru/20250109/peskov-1992926788.html
Песков напомнил о статусе Турции из-за стремления Армении в Евросоюз
Песков напомнил о статусе Турции из-за стремления Армении в Евросоюз - РИА Новости, 09.01.2025
Песков напомнил о статусе Турции из-за стремления Армении в Евросоюз
Прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, нужно понять позицию Брюсселя по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:37:00+03:00
2025-01-09T13:37:00+03:00
2025-01-09T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, нужно понять позицию Брюсселя по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В четверг кабмин Армении поддержал законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к ЕС, которую рассмотрит парламент. "Мы знаем, что <...> Евросоюз инициирует процессы по членству. И здесь нужно понять, какая на этот счет позиция у Евросоюза", — сказал Песков, комментируя решение правительства Армении. Он также привел в пример Турцию, которая десятилетиями сохраняет ориентацию на членство в ЕС, но не находит взаимности у Брюсселя. Песков также добавил, что в этом случае надо исходить из уже зарекомендовавших себя рабочих механизмов и интеграционных форматов, которые работают на благо народов стран, участвующих в них.
https://ria.ru/20250109/peskov-1992924958.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, брюссель, россия, дмитрий песков, евросоюз
В мире, Армения, Брюссель, Россия, Дмитрий Песков, Евросоюз
Песков напомнил о статусе Турции из-за стремления Армении в Евросоюз
Песков: Турция давно хочет вступить в ЕС, но ей не отвечают взаимностью