https://ria.ru/20250109/peskov-1992924958.html
В Кремле оценили перспективы вступления Армении в ЕС
В Кремле оценили перспективы вступления Армении в ЕС - РИА Новости, 09.01.2025
В Кремле оценили перспективы вступления Армении в ЕС
Членство в ЕАЭС приносит Армении реальную выгоду, но одновременно быть участником этого объединения и ЕС невозможно, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:24:00+03:00
2025-01-09T13:24:00+03:00
2025-01-09T13:24:00+03:00
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дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Членство в ЕАЭС приносит Армении реальную выгоду, но одновременно быть участником этого объединения и ЕС невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в четверг правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент. "Армения является членом ЕАЭС, причем это членство в ЕАЭС, называя вещи своими именами, дает весьма и весьма положительные дивиденды для Армении как для государства и для народа этой страны. Собственно, измеряются в процентах повышенные темпы роста страны в связи с членством в ЕАЭС и так далее, и тому подобное", - сказал Песков журналистам, комментируя решение кабмина Армении. По его мнению, сейчас пока трудно сказать, что значит стремление к членству Армении в ЕС, необходимо смотреть на то, какие "будут акценты" у армянской стороны. "Конечно, быть членами двух разных организаций, так, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона перемещения товаров и услуг, людей и капиталов. Там другие нормы", - отметил Песков. "Безусловно, это суверенное право. Мы знаем точно, что членство в ЕАЭС выгодно для Армении", - подчеркнул Песков.
https://ria.ru/20250109/armeniya-1992897312.html
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армения, россия, дмитрий песков, евразийский экономический союз, евросоюз
Армения, Россия, Дмитрий Песков, Евразийский экономический союз, Евросоюз
В Кремле оценили перспективы вступления Армении в ЕС
Песков: Армения не сможет быть одновременно членом ЕС и ЕАЭС