https://ria.ru/20250109/peskov-1992924958.html

В Кремле оценили перспективы вступления Армении в ЕС

В Кремле оценили перспективы вступления Армении в ЕС - РИА Новости, 09.01.2025

В Кремле оценили перспективы вступления Армении в ЕС

Членство в ЕАЭС приносит Армении реальную выгоду, но одновременно быть участником этого объединения и ЕС невозможно, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:24:00+03:00

2025-01-09T13:24:00+03:00

2025-01-09T13:24:00+03:00

армения

россия

дмитрий песков

евразийский экономический союз

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91543/86/915438671_0:875:4000:3125_1920x0_80_0_0_c2441e5d9727967951e83f4d2293ed08.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Членство в ЕАЭС приносит Армении реальную выгоду, но одновременно быть участником этого объединения и ЕС невозможно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее в четверг правительство Армении поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент. "Армения является членом ЕАЭС, причем это членство в ЕАЭС, называя вещи своими именами, дает весьма и весьма положительные дивиденды для Армении как для государства и для народа этой страны. Собственно, измеряются в процентах повышенные темпы роста страны в связи с членством в ЕАЭС и так далее, и тому подобное", - сказал Песков журналистам, комментируя решение кабмина Армении. По его мнению, сейчас пока трудно сказать, что значит стремление к членству Армении в ЕС, необходимо смотреть на то, какие "будут акценты" у армянской стороны. "Конечно, быть членами двух разных организаций, так, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона перемещения товаров и услуг, людей и капиталов. Там другие нормы", - отметил Песков. "Безусловно, это суверенное право. Мы знаем точно, что членство в ЕАЭС выгодно для Армении", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20250109/armeniya-1992897312.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, дмитрий песков, евразийский экономический союз, евросоюз