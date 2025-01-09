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Песков пожелал Кеосаяну скорейшего выздоровления - РИА Новости, 09.01.2025
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13:09 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/peskov-1992922005.html
Песков пожелал Кеосаяну скорейшего выздоровления
Песков пожелал Кеосаяну скорейшего выздоровления - РИА Новости, 09.01.2025
Песков пожелал Кеосаяну скорейшего выздоровления
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал режиссеру Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления. РИА Новости, 09.01.2025
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россия
дмитрий песков
тигран кеосаян
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал режиссеру Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления. Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. "Это мой друг, он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего здоровья", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, тигран кеосаян, маргарита симоньян
Россия, Дмитрий Песков, Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян
Песков пожелал Кеосаяну скорейшего выздоровления

Песков пожелал режиссеру Кеосаяну скорейшего выздоровления

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТигран Кеосаян
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Тигран Кеосаян. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал режиссеру Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления.
Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме.
"Это мой друг, он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего здоровья", - сказал Песков журналистам.
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РоссияДмитрий ПесковТигран КеосаянМаргарита Симоньян
 
 
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