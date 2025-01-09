https://ria.ru/20250109/peskov-1992922005.html

Песков пожелал Кеосаяну скорейшего выздоровления

Песков пожелал Кеосаяну скорейшего выздоровления - РИА Новости, 09.01.2025

Песков пожелал Кеосаяну скорейшего выздоровления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал режиссеру Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:09:00+03:00

2025-01-09T13:09:00+03:00

2025-01-09T13:09:00+03:00

россия

дмитрий песков

тигран кеосаян

маргарита симоньян

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пожелал режиссеру Тиграну Кеосаяну скорейшего выздоровления. Ранее главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме. "Это мой друг, он сейчас болеет, и мы желаем ему скорейшего здоровья", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241113/moskva-1983548424.html

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2025

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россия, дмитрий песков, тигран кеосаян, маргарита симоньян