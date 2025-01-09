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Песков назвал бенефициара остановки поставок российского газа в Европу
Песков назвал бенефициара остановки поставок российского газа в Европу - РИА Новости, 09.01.2025
Песков назвал бенефициара остановки поставок российского газа в Европу
Бенефициаром остановки поставок российского газа в Европу являются США, которые нарастили поставки своего сжиженного природного газа по более высоким ценам,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:01:00+03:00
2025-01-09T13:01:00+03:00
2025-01-09T13:02:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Бенефициаром остановки поставок российского газа в Европу являются США, которые нарастили поставки своего сжиженного природного газа по более высоким ценам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, бенефициаром этой ситуации являются Соединенные Штаты Америки, которые существенно повысили поставки своего сжиженного природного газа по более высоким ценам, причем мы знаем, что спотовые цены на LNG, они подвержены гораздо более высокой волатильности, это снижает конкурентоспособность европейской экономике и добавляет проблем гражданам европейских государств", - сказал Песков. Он отметил, что это та ситуация, которую никто не может отрицать и которую можно и должно констатировать.
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экономика, европа, сша, россия, дмитрий песков
Экономика, Европа, США, Россия, Дмитрий Песков
Песков назвал бенефициара остановки поставок российского газа в Европу
Песков назвал США бенефициаром остановки поставок российского газа в Европу