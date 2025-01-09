https://ria.ru/20250109/peskov-1992921106.html

Россия заинтересована в стабильности на Южном Кавказе, заявил Песков

Россия заинтересована в стабильности на Южном Кавказе, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2025

Россия заинтересована в стабильности на Южном Кавказе, заявил Песков

Россия заинтересована в том, чтобы на Южном Кавказе были мир, стабильность, предсказуемость и атмосфера доверия, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:01:00+03:00

2025-01-09T13:01:00+03:00

2025-01-09T13:01:00+03:00

россия

кавказ

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы на Южном Кавказе были мир, стабильность, предсказуемость и атмосфера доверия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это не далёкий для нас регион, Россия, собственно, является страной этого региона - Южного Кавказа. Мы хотим, чтобы на Кавказе был мир, стабильность, предсказуемость, атмосфера взаимного доверия и безопасность", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250109/pashinyan-1992912463.html

россия

кавказ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, кавказ, дмитрий песков