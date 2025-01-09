https://ria.ru/20250109/peskov-1992921106.html
Россия заинтересована в стабильности на Южном Кавказе, заявил Песков
Россия заинтересована в стабильности на Южном Кавказе, заявил Песков - РИА Новости, 09.01.2025
Россия заинтересована в стабильности на Южном Кавказе, заявил Песков
Россия заинтересована в том, чтобы на Южном Кавказе были мир, стабильность, предсказуемость и атмосфера доверия, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:01:00+03:00
2025-01-09T13:01:00+03:00
2025-01-09T13:01:00+03:00
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кавказ
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы на Южном Кавказе были мир, стабильность, предсказуемость и атмосфера доверия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Это не далёкий для нас регион, Россия, собственно, является страной этого региона - Южного Кавказа. Мы хотим, чтобы на Кавказе был мир, стабильность, предсказуемость, атмосфера взаимного доверия и безопасность", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250109/pashinyan-1992912463.html
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россия, кавказ, дмитрий песков
Россия, Кавказ, Дмитрий Песков
Россия заинтересована в стабильности на Южном Кавказе, заявил Песков
Песков: РФ заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе