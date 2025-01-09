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Песков назвал Арктику зоной стратегических интересов России - РИА Новости, 09.01.2025
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12:51 09.01.2025 (обновлено: 12:52 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/peskov-1992919955.html
Песков назвал Арктику зоной стратегических интересов России
Песков назвал Арктику зоной стратегических интересов России - РИА Новости, 09.01.2025
Песков назвал Арктику зоной стратегических интересов России
Артика - зона стратегических интересов России, Москва заинтересована в сохранении там мира и стабильности, для этого готова к взаимодействию с другими странами, РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:51:00+03:00
2025-01-09T12:52:00+03:00
гренландия
сша
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дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Артика - зона стратегических интересов России, Москва заинтересована в сохранении там мира и стабильности, для этого готова к взаимодействию с другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что Арктическая зона – это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать дальше. Мы заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности в Арктической зоне. И готовы к взаимодействию со всеми странами мира во имя этого мира и стабильности везде, ну и в Арктической зоне в частности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении избранного президента США Дональда Трампа сделать Гренландию частью страны. Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и подчеркивал ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
https://ria.ru/20250109/ledokol-1991518979.html
https://ria.ru/20241218/arktika-1989902404.html
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гренландия, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Гренландия, США, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков назвал Арктику зоной стратегических интересов России

Песков: Россия заинтересована в сохранении мира в Арктике

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Артика - зона стратегических интересов России, Москва заинтересована в сохранении там мира и стабильности, для этого готова к взаимодействию с другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Арктическая зона – это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать дальше. Мы заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности в Арктической зоне. И готовы к взаимодействию со всеми странами мира во имя этого мира и стабильности везде, ну и в Арктической зоне в частности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении избранного президента США Дональда Трампа сделать Гренландию частью страны.
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Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и подчеркивал ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
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