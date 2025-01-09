https://ria.ru/20250109/peskov-1992919955.html

Песков назвал Арктику зоной стратегических интересов России

Песков назвал Арктику зоной стратегических интересов России - РИА Новости, 09.01.2025

Песков назвал Арктику зоной стратегических интересов России

Артика - зона стратегических интересов России, Москва заинтересована в сохранении там мира и стабильности, для этого готова к взаимодействию с другими странами, РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:51:00+03:00

2025-01-09T12:51:00+03:00

2025-01-09T12:52:00+03:00

гренландия

сша

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дональд трамп

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Артика - зона стратегических интересов России, Москва заинтересована в сохранении там мира и стабильности, для этого готова к взаимодействию с другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что Арктическая зона – это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать дальше. Мы заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности в Арктической зоне. И готовы к взаимодействию со всеми странами мира во имя этого мира и стабильности везде, ну и в Арктической зоне в частности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении избранного президента США Дональда Трампа сделать Гренландию частью страны. Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и подчеркивал ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

https://ria.ru/20250109/ledokol-1991518979.html

https://ria.ru/20241218/arktika-1989902404.html

гренландия

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

гренландия, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков, в мире