Песков назвал Арктику зоной стратегических интересов России
Песков: Россия заинтересована в сохранении мира в Арктике
Арктика. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Артика - зона стратегических интересов России, Москва заинтересована в сохранении там мира и стабильности, для этого готова к взаимодействию с другими странами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Арктическая зона – это зона наших национальных интересов, наших стратегических интересов. Мы присутствуем в Арктической зоне, будем там присутствовать дальше. Мы заинтересованы в сохранении атмосферы мира и стабильности в Арктической зоне. И готовы к взаимодействию со всеми странами мира во имя этого мира и стабильности везде, ну и в Арктической зоне в частности", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении избранного президента США Дональда Трампа сделать Гренландию частью страны.
Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и подчеркивал ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом.
В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продается и никогда не будет продаваться.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
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