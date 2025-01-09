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Песков оценил перспективу контактов России с Трампом - РИА Новости, 09.01.2025
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12:51 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/peskov-1992919793.html
Песков оценил перспективу контактов России с Трампом
Песков оценил перспективу контактов России с Трампом - РИА Новости, 09.01.2025
Песков оценил перспективу контактов России с Трампом
Если политическая воля избранного президента США Дональда Трампа к контактам с Россией на высшем уровне сохранится, то президент РФ Владимир Путин будет это... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:51:00+03:00
2025-01-09T12:51:00+03:00
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Если политическая воля избранного президента США Дональда Трампа к контактам с Россией на высшем уровне сохранится, то президент РФ Владимир Путин будет это только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В случае, если после вступления в должность (президента США - ред.) политическая воля (Дональда Трампа - ред.) к возобновлению контактов (с Россией - ред.) на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать. Он неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и о необходимости этого диалога", - сказал он журналистам. Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлен о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.
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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков оценил перспективу контактов России с Трампом

Песков: Путин будет приветствовать решение Трампа возобновить контакты с Россией

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Если политическая воля избранного президента США Дональда Трампа к контактам с Россией на высшем уровне сохранится, то президент РФ Владимир Путин будет это только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В случае, если после вступления в должность (президента США - ред.) политическая воля (Дональда Трампа - ред.) к возобновлению контактов (с Россией - ред.) на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать. Он неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и о необходимости этого диалога", - сказал он журналистам.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлен о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
"Границы России": Пушков задал неожиданный вопрос после слов Трампа
Вчера, 05:04
 
РоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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