https://ria.ru/20250109/peskov-1992919793.html

Песков оценил перспективу контактов России с Трампом

Песков оценил перспективу контактов России с Трампом - РИА Новости, 09.01.2025

Песков оценил перспективу контактов России с Трампом

Если политическая воля избранного президента США Дональда Трампа к контактам с Россией на высшем уровне сохранится, то президент РФ Владимир Путин будет это... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:51:00+03:00

2025-01-09T12:51:00+03:00

2025-01-09T12:51:00+03:00

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Если политическая воля избранного президента США Дональда Трампа к контактам с Россией на высшем уровне сохранится, то президент РФ Владимир Путин будет это только приветствовать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В случае, если после вступления в должность (президента США - ред.) политическая воля (Дональда Трампа - ред.) к возобновлению контактов (с Россией - ред.) на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать. Он неоднократно говорил о своей готовности к диалогу и о необходимости этого диалога", - сказал он журналистам. Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что осведомлен о готовности российского лидера Владимира Путина к переговорам, но считает такие контакты возможными только после своего официального возвращения в Белый дом.

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2025

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россия, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков