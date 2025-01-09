https://ria.ru/20250109/peskov-1992918927.html

Песков прокомментировал притязания Трампа на Гренландию

Песков прокомментировал притязания Трампа на Гренландию - РИА Новости, 09.01.2025

Песков прокомментировал притязания Трампа на Гренландию

Притязания избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию остаются на уровне заявлений, это вопрос двусторонних отношений, но РФ внимательно наблюдает... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:47:00+03:00

2025-01-09T12:47:00+03:00

2025-01-09T12:47:00+03:00

гренландия

сша

россия

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Притязания избранного президента США Дональда Трампа на Гренландию остаются на уровне заявлений, это вопрос двусторонних отношений, но РФ внимательно наблюдает за развитием ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Такие притязания, наверное, это больше вопрос двусторонних отношений Соединенных Штатов с Данией, с другими государствами. Мы очень внимательно наблюдаем за таким достаточно драматическим развитием ситуации, но пока, слава богу, на уровне заявлений", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о намерении Трампа сделать Гренландию частью США. Трамп ранее заявлял, что Гренландия должна стать частью США, и подчёркивал её стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Он также отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и Панамским каналом. В конце декабря 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал своё решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. В тот же день премьер Гренландии Муте Эгеде в ответ на слова Трампа заявил, что Гренландия не продаётся и никогда не будет продаваться. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остаётся частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992888353.html

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гренландия, сша, россия, дональд трамп, дмитрий песков