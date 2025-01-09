https://ria.ru/20250109/perspektivy-1992874579.html

В США оценили перспективы ВСУ одним русским словом

В США оценили перспективы ВСУ одним русским словом - РИА Новости, 09.01.2025

В США оценили перспективы ВСУ одним русским словом

Если избранный президент США Дональд Трамп не прекратит поддерживать Киев и будет ставить ультиматумы российскому лидеру Владимиру Путину, Москва продолжит... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T05:16:00+03:00

2025-01-09T05:16:00+03:00

2025-01-09T05:19:00+03:00

в мире

киев

москва

украина

дональд трамп

владимир путин

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Если избранный президент США Дональд Трамп не прекратит поддерживать Киев и будет ставить ультиматумы российскому лидеру Владимиру Путину, Москва продолжит демилитаризацию Украины и, в конце концов, не позволит ей иметь собственную армию. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive."Русское слово для этого — "нет"", — сказал он на русском языке, отвечая на вопрос, сможет ли Украина сохранить свои вооруженные силы.Эксперт напомнил, что сейчас Россия обладает полным тактическим и стратегическим преимуществом над ВСУ, а Киев без постоянной поддержки Запада просто "не выдержит".По мнению Джонсона, Трамп должен быть больше всех заинтересован в том, чтобы быстро прекратить украинский конфликт из-за своего обещания закончить войну за 24 часа."Часы пойдут днем 20 января (День инаугурации Трампа. — Прим. ред.) и к полудню 21 января, если война не закончится, критики громко запоют хором о его провале. Каждый следующий день будет напоминанием о его провале", — констатировал экс-аналитик.Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго перед журналистами, Трамп рассказал, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.Будущий глава Белого дома пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.

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https://ria.ru/20250108/makgregor-1992791233.html

https://ria.ru/20250109/kurs-1992874092.html

https://ria.ru/20250109/peregovory-1992870168.html

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в мире, киев, москва, украина, дональд трамп, владимир путин, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины