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Разработку по переработке ила можно распространить по России - РИА Новости, 09.01.2025
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Вологодская область
 
16:55 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/pererabotka-1992976599.html
Разработку по переработке ила можно распространить по России
Разработку по переработке ила можно распространить по России - РИА Новости, 09.01.2025
Разработку по переработке ила можно распространить по России
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников в новогодние праздники выехал на площадку, где прошли испытания метода очистки... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:55:00+03:00
2025-01-09T16:55:00+03:00
вологодская область
россия
ленинградская область
сергей жестянников
георгий филимонов
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников в новогодние праздники выехал на площадку, где прошли испытания метода очистки сточных вод, он отметил, что местную разработку можно распространить по всей стране, сообщает пресс-служба регионального парламента. Один из авторов инновационного проекта – депутат Анатолий Дианов. В процессе работы очистных сооружений образуется иловый осадок, в котором содержатся бактерии и тяжелые металлы. Оборудование позволяет преобразовывать такой осадок в сырье для производства органического удобрения или почвогрунтов. Технология основана на создании магнитного поля, в котором с добавлением реагентов происходит обеззараживание и нейтрализация патогенной микрофлоры и тяжелых металлов. "Погружался в это направление, решил посмотреть, как проект работает на практике. Технология заинтересовала тем, что оборудование позволяет преобразовывать ил в сырье, которое подойдет для благоустройства, подсыпки дорог, посева травы, рекультивации свалки, а также, что особенно значимо, для сельскохозяйственных полей", - цитирует пресс-служба Жестянникова. Он уточнил, что для Вологодской области улучшение экологической ситуации - в числе приоритетных. "Губернатор Георгий Филимонов всегда подчеркивает важность внедрения инновационных технологий в этом направлении. Здесь мы видим перспективную экономическую модель, которую можно внедрить в постоянный обиход. Необходимо мнение профильных министерств. Обязательно определим сферы применения этого сырья", - добавил спикер. Также Жестянников подчеркнул, что вологодским проектом заинтересовалась Ленинградская область. Председатель Заксобрания предполагает, что инновационную технологию в перспективе можно распространить по всей России.
https://ria.ru/20241224/vologodchina-1990986044.html
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россия, ленинградская область, сергей жестянников, георгий филимонов
Вологодская область, Россия, Ленинградская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
Разработку по переработке ила можно распространить по России

Жестянников: разработку по переработке ила можно распространить по России

© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской областиПредседатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников в новогодние праздники выехал на площадку, где прошли испытания метода очистки сточных вод, он отметил, что местную разработку можно распространить по всей стране, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Один из авторов инновационного проекта – депутат Анатолий Дианов. В процессе работы очистных сооружений образуется иловый осадок, в котором содержатся бактерии и тяжелые металлы. Оборудование позволяет преобразовывать такой осадок в сырье для производства органического удобрения или почвогрунтов.
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Технология основана на создании магнитного поля, в котором с добавлением реагентов происходит обеззараживание и нейтрализация патогенной микрофлоры и тяжелых металлов.
"Погружался в это направление, решил посмотреть, как проект работает на практике. Технология заинтересовала тем, что оборудование позволяет преобразовывать ил в сырье, которое подойдет для благоустройства, подсыпки дорог, посева травы, рекультивации свалки, а также, что особенно значимо, для сельскохозяйственных полей", - цитирует пресс-служба Жестянникова.
Он уточнил, что для Вологодской области улучшение экологической ситуации - в числе приоритетных.
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"Губернатор Георгий Филимонов всегда подчеркивает важность внедрения инновационных технологий в этом направлении. Здесь мы видим перспективную экономическую модель, которую можно внедрить в постоянный обиход. Необходимо мнение профильных министерств. Обязательно определим сферы применения этого сырья", - добавил спикер.
Также Жестянников подчеркнул, что вологодским проектом заинтересовалась Ленинградская область. Председатель Заксобрания предполагает, что инновационную технологию в перспективе можно распространить по всей России.
 
Вологодская областьРоссияЛенинградская областьСергей ЖестянниковГеоргий Филимонов
 
 
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