https://ria.ru/20250109/pererabotka-1992976599.html

Разработку по переработке ила можно распространить по России

Разработку по переработке ила можно распространить по России - РИА Новости, 09.01.2025

Разработку по переработке ила можно распространить по России

Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников в новогодние праздники выехал на площадку, где прошли испытания метода очистки... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:55:00+03:00

2025-01-09T16:55:00+03:00

2025-01-09T16:55:00+03:00

вологодская область

россия

ленинградская область

сергей жестянников

георгий филимонов

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Сергей Жестянников в новогодние праздники выехал на площадку, где прошли испытания метода очистки сточных вод, он отметил, что местную разработку можно распространить по всей стране, сообщает пресс-служба регионального парламента. Один из авторов инновационного проекта – депутат Анатолий Дианов. В процессе работы очистных сооружений образуется иловый осадок, в котором содержатся бактерии и тяжелые металлы. Оборудование позволяет преобразовывать такой осадок в сырье для производства органического удобрения или почвогрунтов. Технология основана на создании магнитного поля, в котором с добавлением реагентов происходит обеззараживание и нейтрализация патогенной микрофлоры и тяжелых металлов. "Погружался в это направление, решил посмотреть, как проект работает на практике. Технология заинтересовала тем, что оборудование позволяет преобразовывать ил в сырье, которое подойдет для благоустройства, подсыпки дорог, посева травы, рекультивации свалки, а также, что особенно значимо, для сельскохозяйственных полей", - цитирует пресс-служба Жестянникова. Он уточнил, что для Вологодской области улучшение экологической ситуации - в числе приоритетных. "Губернатор Георгий Филимонов всегда подчеркивает важность внедрения инновационных технологий в этом направлении. Здесь мы видим перспективную экономическую модель, которую можно внедрить в постоянный обиход. Необходимо мнение профильных министерств. Обязательно определим сферы применения этого сырья", - добавил спикер. Также Жестянников подчеркнул, что вологодским проектом заинтересовалась Ленинградская область. Председатель Заксобрания предполагает, что инновационную технологию в перспективе можно распространить по всей России.

https://ria.ru/20241224/vologodchina-1990986044.html

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россия

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ленинградская область, сергей жестянников, георгий филимонов