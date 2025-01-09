В США спрогнозировали исход переговоров Трампа с Путиным
19FortyFive: угрозы Трампа по поводу Украины не окажут воздействия на Путина
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина в ходе попыток урегулировать конфликт на Украине будут бесполезны и не окажут ожидаемого воздействия. Такое мнение высказал директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в своей статье для портала 19FortyFive.
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"Словесное давление на (Владимира. — Прим. ред.) Путина со стороны Белого дома не принесет плодов", — пишет он.
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"Каждый президент США, начиная с Билла Клинтона и заканчивая Дональдом Трампом, пытался улучшить или перезагрузить американо-российские отношения. И каждый раз в конце президентского срока отношения были хуже, чем в начале. Структурных причин тому много, и их невозможно объяснить вкратце, но суть в том, что обещание очередной "нормализации" не будет воспринято в Москве как заслуживающее доверия предложение", — резюмировал Мошес.
Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго перед журналистами, Трамп рассказал, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
Будущий глава Белого дома пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.