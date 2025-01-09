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В США спрогнозировали исход переговоров Трампа с Путиным - РИА Новости, 09.01.2025
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02:37 09.01.2025 (обновлено: 03:39 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/peregovory-1992870168.html
В США спрогнозировали исход переговоров Трампа с Путиным
В США спрогнозировали исход переговоров Трампа с Путиным - РИА Новости, 09.01.2025
В США спрогнозировали исход переговоров Трампа с Путиным
Угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина в ходе попыток урегулировать конфликт на Украине будут бесполезны и РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T02:37:00+03:00
2025-01-09T03:39:00+03:00
в мире
москва
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина в ходе попыток урегулировать конфликт на Украине будут бесполезны и не окажут ожидаемого воздействия. Такое мнение высказал директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в своей статье для портала 19FortyFive."Словесное давление на (Владимира. — Прим. ред.) Путина со стороны Белого дома не принесет плодов", — пишет он.Как указал Мошес, Россия слишком хорошо помнит действия Трампа во время его первого президентского срока, важнейшим из которых в украинском контексте стало снятие табу на поставки летального оружия Киеву и снабжение его противотанковыми комплексами Javelin."Иными словами, Путин ничем не обязан Трампу", — подчеркивается в статье.Автор отметил, что угроза санкциями тоже не сработает из-за того, что Москве удалось успешно адаптироваться к масштабным ограничениям, введенным странами Запада, а наращивание санкционного давлении будет иметь пагубные последствия уже для самих США."Каждый президент США, начиная с Билла Клинтона и заканчивая Дональдом Трампом, пытался улучшить или перезагрузить американо-российские отношения. И каждый раз в конце президентского срока отношения были хуже, чем в начале. Структурных причин тому много, и их невозможно объяснить вкратце, но суть в том, что обещание очередной "нормализации" не будет воспринято в Москве как заслуживающее доверия предложение", — резюмировал Мошес.Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго перед журналистами, Трамп рассказал, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.Будущий глава Белого дома пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992622706.html
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в мире, москва, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
В мире, Москва, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
В США спрогнозировали исход переговоров Трампа с Путиным

19FortyFive: угрозы Трампа по поводу Украины не окажут воздействия на Путина

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина в ходе попыток урегулировать конфликт на Украине будут бесполезны и не окажут ожидаемого воздействия. Такое мнение высказал директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в своей статье для портала 19FortyFive.
«
"Словесное давление на (Владимира. — Прим. ред.) Путина со стороны Белого дома не принесет плодов", — пишет он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.01.2025
Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Трампом
6 января, 01:39
Как указал Мошес, Россия слишком хорошо помнит действия Трампа во время его первого президентского срока, важнейшим из которых в украинском контексте стало снятие табу на поставки летального оружия Киеву и снабжение его противотанковыми комплексами Javelin.
"Иными словами, Путин ничем не обязан Трампу", — подчеркивается в статье.
Автор отметил, что угроза санкциями тоже не сработает из-за того, что Москве удалось успешно адаптироваться к масштабным ограничениям, введенным странами Запада, а наращивание санкционного давлении будет иметь пагубные последствия уже для самих США.
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Киев делает все, чтобы переговоры не состоялись, заявил экс-премьер Украины
5 января, 14:58
"Каждый президент США, начиная с Билла Клинтона и заканчивая Дональдом Трампом, пытался улучшить или перезагрузить американо-российские отношения. И каждый раз в конце президентского срока отношения были хуже, чем в начале. Структурных причин тому много, и их невозможно объяснить вкратце, но суть в том, что обещание очередной "нормализации" не будет воспринято в Москве как заслуживающее доверия предложение", — резюмировал Мошес.
Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго перед журналистами, Трамп рассказал, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.
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Будущий глава Белого дома пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Трамп скоро найдет решение конфликта на Украине, заявил Келлог
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