https://ria.ru/20250109/peregovory-1992870168.html

В США спрогнозировали исход переговоров Трампа с Путиным

В США спрогнозировали исход переговоров Трампа с Путиным - РИА Новости, 09.01.2025

В США спрогнозировали исход переговоров Трампа с Путиным

Угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина в ходе попыток урегулировать конфликт на Украине будут бесполезны и РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T02:37:00+03:00

2025-01-09T02:37:00+03:00

2025-01-09T03:39:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Угрозы избранного президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина в ходе попыток урегулировать конфликт на Украине будут бесполезны и не окажут ожидаемого воздействия. Такое мнение высказал директор программы российских исследований в Финском институте международных отношений Аркадий Мошес в своей статье для портала 19FortyFive."Словесное давление на (Владимира. — Прим. ред.) Путина со стороны Белого дома не принесет плодов", — пишет он.Как указал Мошес, Россия слишком хорошо помнит действия Трампа во время его первого президентского срока, важнейшим из которых в украинском контексте стало снятие табу на поставки летального оружия Киеву и снабжение его противотанковыми комплексами Javelin."Иными словами, Путин ничем не обязан Трампу", — подчеркивается в статье.Автор отметил, что угроза санкциями тоже не сработает из-за того, что Москве удалось успешно адаптироваться к масштабным ограничениям, введенным странами Запада, а наращивание санкционного давлении будет иметь пагубные последствия уже для самих США."Каждый президент США, начиная с Билла Клинтона и заканчивая Дональдом Трампом, пытался улучшить или перезагрузить американо-российские отношения. И каждый раз в конце президентского срока отношения были хуже, чем в начале. Структурных причин тому много, и их невозможно объяснить вкратце, но суть в том, что обещание очередной "нормализации" не будет воспринято в Москве как заслуживающее доверия предложение", — резюмировал Мошес.Ранее, выступая в своей резиденции в Мар-а-Лаго перед журналистами, Трамп рассказал, что в курсе готовности Путина к контактам с ним, но считает это неприемлемым до официального возвращения в Белый дом. Политик добавил, что пока не может назвать приблизительную дату контактов с президентом России.Будущий глава Белого дома пообещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он не раз заявлял, что ему удастся разобраться с этим вопросом за один день.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам, если киевские власти среди прочего официально откажутся от намерений присоединиться в Североатлантическому альянсу.

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https://ria.ru/20250105/peregovory-1992581596.html

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