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Пентагон направил 10 вертолетов ВМС для тушения пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025
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01:49 09.01.2025 (обновлено: 07:21 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/pentagon-1992868816.html
Пентагон направил 10 вертолетов ВМС для тушения пожаров в Калифорнии
Пентагон направил 10 вертолетов ВМС для тушения пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025
Пентагон направил 10 вертолетов ВМС для тушения пожаров в Калифорнии
Министерство обороны США направило 10 вертолетов ВМС для помощи в тушении пожаров в Лос-Анджелесе, заявила заместитель официального представителя Пентагона... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T01:49:00+03:00
2025-01-09T07:21:00+03:00
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лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Министерство обороны США направило 10 вертолетов ВМС для помощи в тушении пожаров в Лос-Анджелесе, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Министерство направляет 10 вертолетов ВМС с емкостями для доставки воды для немедленного оказания помощи в подавлении пожара с воздуха", - сказала Сингх на брифинге. По поручению президента США Джо Байдена Пентагон также выделит персонал для тушения пожаров в Калифорнии на фоне того, что местные власти не справляются с тушением четырех активных возгораний, отметила она. В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни двух человек, есть пострадавшие. Пожар в районе Палисейдс распространился на площади более 2 тысяч гектаров с нулевой локализацией и уничтожил около тысячи строений, заявили ранее местные власти.
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в мире, сша, калифорния, лос-анджелес, джо байден, министерство обороны сша, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, США, Калифорния, Лос-Анджелес, Джо Байден, Министерство обороны США, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Пентагон направил 10 вертолетов ВМС для тушения пожаров в Калифорнии

Пентагон: 10 вертолетов ВМС направили в Калифорнию для тушения пожаров

© AP Photo / Ethan SwopeЛесной пожар на западе Лос-Анджелеса
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Ethan Swope
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Министерство обороны США направило 10 вертолетов ВМС для помощи в тушении пожаров в Лос-Анджелесе, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
"Министерство направляет 10 вертолетов ВМС с емкостями для доставки воды для немедленного оказания помощи в подавлении пожара с воздуха", - сказала Сингх на брифинге.
По поручению президента США Джо Байдена Пентагон также выделит персонал для тушения пожаров в Калифорнии на фоне того, что местные власти не справляются с тушением четырех активных возгораний, отметила она.
В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни двух человек, есть пострадавшие. Пожар в районе Палисейдс распространился на площади более 2 тысяч гектаров с нулевой локализацией и уничтожил около тысячи строений, заявили ранее местные власти.
Лесной пожар в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Площадь природного пожара в Лос-Анджелесе достигла 1344 гектаров
Вчера, 09:53
 
В миреСШАКалифорнияЛос-АнджелесДжо БайденМинистерство обороны СШАЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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