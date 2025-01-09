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Пентагон направил 10 вертолетов ВМС для тушения пожаров в Калифорнии
Пентагон направил 10 вертолетов ВМС для тушения пожаров в Калифорнии - РИА Новости, 09.01.2025
Пентагон направил 10 вертолетов ВМС для тушения пожаров в Калифорнии
Министерство обороны США направило 10 вертолетов ВМС для помощи в тушении пожаров в Лос-Анджелесе, заявила заместитель официального представителя Пентагона... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T01:49:00+03:00
2025-01-09T01:49:00+03:00
2025-01-09T07:21:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Министерство обороны США направило 10 вертолетов ВМС для помощи в тушении пожаров в Лос-Анджелесе, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. "Министерство направляет 10 вертолетов ВМС с емкостями для доставки воды для немедленного оказания помощи в подавлении пожара с воздуха", - сказала Сингх на брифинге. По поручению президента США Джо Байдена Пентагон также выделит персонал для тушения пожаров в Калифорнии на фоне того, что местные власти не справляются с тушением четырех активных возгораний, отметила она. В Калифорнии сейчас четыре активных возгорания, которые уже унесли жизни двух человек, есть пострадавшие. Пожар в районе Палисейдс распространился на площади более 2 тысяч гектаров с нулевой локализацией и уничтожил около тысячи строений, заявили ранее местные власти.
https://ria.ru/20250108/ploschad-1992794628.html
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в мире, сша, калифорния, лос-анджелес, джо байден, министерство обороны сша, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, США, Калифорния, Лос-Анджелес, Джо Байден, Министерство обороны США, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Пентагон направил 10 вертолетов ВМС для тушения пожаров в Калифорнии
Пентагон: 10 вертолетов ВМС направили в Калифорнию для тушения пожаров