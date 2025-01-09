https://ria.ru/20250109/pensii-1992953102.html

Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии с февраля

Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии с февраля - РИА Новости, 09.01.2025

Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии с февраля

С 1 февраля у подавляющей части пенсионеров вырастет размер пенсий, рассказал "Российской газете" доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:22:00+03:00

2025-01-09T15:22:00+03:00

2025-01-09T15:22:00+03:00

общество

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никита чаплин

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. С 1 февраля у подавляющей части пенсионеров вырастет размер пенсий, рассказал "Российской газете" доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.По его словам, в феврале будет проведена дополнительная индексация пенсии с учетом инфляции по итогам 2024 года, ее уровень будет известен к середине января."В феврале пенсионеры получат одновременно и пенсию с новой индексацией, и доплату к индексации за январь", — добавляет Балынин.Как сообщает доцент, граждане, которым в январе исполнится 80 лет, получат в феврале фиксированную выплату к пенсии в двойном размере с учетом дополнительной индексации.Также со следующего месяца вырастут доплаты пенсионерам — работникам угольной промышленности и членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что россиянам в 2025 году следует учитывать новые экономические параметры для улучшения процесса пенсионных накоплений. По его словам, важным показателем станет доход — не менее 275 900 рублей в год для начисления одного пенсионного балла. В пересчете на месяц это подразумевает заработок от 22 991 рубля 67 копеек.

https://ria.ru/20250108/gosduma-1992778714.html

https://ria.ru/20250105/gosduma-1992540961.html

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общество, россия, никита чаплин, госдума рф