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Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии с февраля - РИА Новости, 09.01.2025
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15:22 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/pensii-1992953102.html
Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии с февраля
Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии с февраля - РИА Новости, 09.01.2025
Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии с февраля
С 1 февраля у подавляющей части пенсионеров вырастет размер пенсий, рассказал "Российской газете" доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:22:00+03:00
2025-01-09T15:22:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. С 1 февраля у подавляющей части пенсионеров вырастет размер пенсий, рассказал "Российской газете" доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.По его словам, в феврале будет проведена дополнительная индексация пенсии с учетом инфляции по итогам 2024 года, ее уровень будет известен к середине января."В феврале пенсионеры получат одновременно и пенсию с новой индексацией, и доплату к индексации за январь", — добавляет Балынин.Как сообщает доцент, граждане, которым в январе исполнится 80 лет, получат в феврале фиксированную выплату к пенсии в двойном размере с учетом дополнительной индексации.Также со следующего месяца вырастут доплаты пенсионерам — работникам угольной промышленности и членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что россиянам в 2025 году следует учитывать новые экономические параметры для улучшения процесса пенсионных накоплений. По его словам, важным показателем станет доход — не менее 275 900 рублей в год для начисления одного пенсионного балла. В пересчете на месяц это подразумевает заработок от 22 991 рубля 67 копеек.
https://ria.ru/20250108/gosduma-1992778714.html
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общество, россия, никита чаплин, госдума рф
Общество, Россия, Никита Чаплин, Госдума РФ
Россиянам рассказали, на сколько вырастут пенсии с февраля

Доцент Балынин: у некоторых категорий россиян с 1 февраля вырастут пенсии

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка и пенсионное удостоверение
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. С 1 февраля у подавляющей части пенсионеров вырастет размер пенсий, рассказал "Российской газете" доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, в феврале будет проведена дополнительная индексация пенсии с учетом инфляции по итогам 2024 года, ее уровень будет известен к середине января.
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"В феврале пенсионеры получат одновременно и пенсию с новой индексацией, и доплату к индексации за январь", — добавляет Балынин.
Как сообщает доцент, граждане, которым в январе исполнится 80 лет, получат в феврале фиксированную выплату к пенсии в двойном размере с учетом дополнительной индексации.
Также со следующего месяца вырастут доплаты пенсионерам — работникам угольной промышленности и членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации.
Ранее депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что россиянам в 2025 году следует учитывать новые экономические параметры для улучшения процесса пенсионных накоплений. По его словам, важным показателем станет доход — не менее 275 900 рублей в год для начисления одного пенсионного балла. В пересчете на месяц это подразумевает заработок от 22 991 рубля 67 копеек.
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