https://ria.ru/20250109/pensii-1867694740.html

Индексация пенсий в 2025 году: даты, размеры, порядок перерасчета

Индексация пенсий в 2025 году: работающим и неработающим пенсионерам, на сколько повысят

Индексация пенсий в 2025 году: даты, размеры, порядок перерасчета

Индексация пенсии - ежегодное увеличение размера пенсионных выплат в соответствии с уровнем инфляции. Ожидает ли повышение пенсии работающих и неработающих... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:02:00+03:00

2025-01-09T16:02:00+03:00

2025-01-09T17:15:00+03:00

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пенсионеры

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Индексация пенсии - ежегодное увеличение размера пенсионных выплат в соответствии с уровнем инфляции. Ожидает ли повышение пенсии работающих и неработающих пенсионеров в 2025 году, на сколько процентов увеличится социальная и страховая части пенсии, размер выплат пенсионерам по старости, инвалидам и военным, последние новости, -в материале РИА Новости.Индексация пенсийПравительство РФ каждый год увеличивает пенсионные выплаты, ориентируясь на уровень инфляции. Такое систематическое повышение пенсии позволяет поднять социальную выплату до установленного прожиточного минимума. В России существуют социальные пенсии, по инвалидности, по потере кормильца и ряд других.Для пенсионеров базовый прожиточный минимум в 2025 году определен в размере 15 250 рублей, если пенсионное пособие гражданина меньше - ему положена доплата. Размер индексации зависит от вида получаемой пенсии и проводится государством несколько раз в год.- Социальная пенсия - это федеральная денежная выплата для нетрудоспособных граждан и для тех, у кого нет подтвержденного трудового стажа или его недостаточно для назначения других видов пенсии, - объясняет Ирина Смирнова, управляющий владелец группы компаний "Ваш Бухгалтер".По словам эксперта, она выплачивается:Страховая пенсия назначается неработающим пенсионерам, накопившим достаточный трудовой стаж. Эта выплата состоит из базовой (фиксированной) и индивидуальной части. При расчете индивидуальной части учитываются ежегодно начислявшиеся пенсионные баллы. Количество полученных баллов прямо пропорционально будущей пенсии. Один балл в 2025 году равен 142,76 руб. Максимально за год можно получить 10 баллов.Размеры социальных пенсий по инвалидности проиндексируют с 1 апреля 2025 года на 14,75%, сумма должна соответствовать (в зависимости от категории получателя):Размер социальной пенсии по случаю потери кормильца в 2025 году: Механизм индексации пенсийПенсии в России индексируются ежегодно, коэффициент индексации устанавливает правительство. Порядок проведения назначения, индексации, перерасчета и выплаты пенсии отражен в положениях Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ (ред. от 28.12.2022) “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации”.Правительство РФ может принимать решение о дополнительной индексации пенсий в течение года, ориентируясь на текущую экономическую ситуацию в стране. Всего в 2025 году на выплаты пенсий направлено свыше 11 трлн рублей. - С 1 января 2025 года повышены страховые пенсии неработающим пенсионерам. С 1 февраля увеличатся выплаты льготникам - ветеранам Великой Отечественной войны, чернобыльцам, блокадникам, ветеранам боевых действий. 1 апреля 2025 года пройдет индексация выплат по государственному пенсионному обеспечению: социальные пенсии, пенсии госслужащих. Размер индексации составит 14,75 %. В августе проходит корректировка пенсии. Эта процедура затрагивает работающих пенсионеров. Происходит перерасчёт пенсии за счет средств работодателей, он выражается в баллах, которые затем превращаются в рубли, - рассказывает Елена Григорьева, замдекана по науке экономического факультета РУДН.Индексация пенсий работающим пенсионерамНачиная с 2016 года работающим пенсионерам перестали ежегодно индексировать пенсии на фиксированный процент. "Вместо индексации трудоустроенные пенсионеры получали ежегодный перерасчет на основе накопленных пенсионных коэффициентов за предыдущий год. Размер прибавки определялся в индивидуальном порядке. Он зависел от года выхода на пенсию и заработной платы за прошедший год", - говорит Александр Жалнин, руководитель гражданской практики юридической компании "Гебель и партнеры".По словам Ирины Смирновой, в СФР такой перерасчет делали 1 августа каждого года. Чем больше работающий пенсионер зарабатывал, тем выше количество его пенсионных баллов. Но действовало ограничение: пенсионный коэффициент не увеличивался больше, чем в три раза.С 2025 года СФР возобновляет индексацию выплат работающим пенсионерам. Владимир Путин подписал соответствующий закон, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Гражданам не требуется обращаться в Социальный фонд. Все плановые индексации пройдут автоматически и будут подлежать ежегодному перерасчету, сумма которого исчисляется исходя из размера страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней согласно положениям Федерального закона от 08.07.2024 № 173-ФЗ “О внесении изменений в статью 17 Федерального закона “Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации” и статью 26.1 Федерального закона “О страховых пенсиях”.Индексация пенсий неработающим пенсионерамПерерасчёт пенсии неработающим пенсионерам происходит автоматически. Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2025 году выросли на 7,3%. Кроме того, увеличилась стоимость пенсионного коэффициента - 142,76 рубля, и фиксированной выплаты - до 8728,73 рубля.- Минимальный уровень пенсионного обеспечения неработающих граждан не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе. Если размер пенсии в совокупности с другими положенными выплатами окажется меньше регионального прожиточного минимума, пенсионер получит соответствующую социальную доплату. С учетом этого, независимо от фактического размера начисленной пенсии по старости, человек получит не менее 15 250 рублей, - отмечает Александр Жалнин.Даты индексацийПо словам эксперта, индексация выплат производится в несколько этапов. В 2025 году впервые за девять лет она коснется работающих пенсионеров. График повышения пенсии в 2025 году:При этом индивидуальный график индексации у каждого пенсионера разный и зависит от того, какие именно виды пенсий он получает.Законодательное регулирование индексации пенсийПорядок начисления и индексации страховых пенсий регламентирует Федеральный закон № 400-ФЗ, социальных и государственных пенсий - Федеральный закон № 166-ФЗ.Повышение выплат происходит согласно закону о федеральном бюджете. Соответствующий закон “О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов” подписал президент России Владимир Путин.Как увеличить размер пенсииПо словам Натальи Починок, члена Общественной палаты РФ, главы комиссии по социальной политике, повысить пенсию можно после увольнения. По закону пенсионерам, которые ушли с работы, размер страховой пенсии рассчитывают с учетом пропущенных ежегодных индексаций начиная с первого числа месяца, который следует за месяцем увольнения. При этом, исходя из установленного порядка перерасчета, пенсия в большем размере фактически будет выплачиваться только через три месяца после увольнения. Если гражданин вновь устроится на работу, у него будет пенсия в повышенном размере - та сумма, которую он получал за день до принятия на работу. Таким образом, чтобы увеличить размер своей пенсии, вы можете уволиться с работы, дождаться перерасчета с учетом индексаций и снова устроиться на работу.- Поэтому посчитайте, что вам выгоднее: продолжать работать и получать зарплату и страховую пенсию или уволиться, дождаться перерасчета и вновь трудоустроиться, чтобы получать зарплату и пенсию в повышенном размере. Это зависит от того, сколько времени вы еще в принципе планируете трудиться, - говорит эксперт.Мнения экспертовПенсии военных вырастут на 4,5% с 1 октября 2025 года за счет увеличения “понижающего коэффициента”, который применяется к размеру денежного довольствия для исчисления пенсий бывших военных и силовиков (МВД, Росгвардия, ФСБ и другие), он равен 89,83% на весь 2025 год. С 2025 года повышать пенсии будут всем пожилым гражданам России, независимо от того, вышли на заслуженный отдых или продолжают работать. Для социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению с 1 апреля 2025 года планируется индексация на 14,75%, а в 2026 году - на 10,3%.Страховую пенсию и фиксированную выплату к ней проиндексируют в 2025 году - с 1 февраля на 4,5% и с 1 апреля на 2,2%. На 2026 год предусмотрена индексация с 1 февраля на 4%, а с 1 апреля - на 2,3%.Базовый прожиточный минимум для пенсионеров в 2025 году составит 15 250 рублей и в 2026 году - 16 056 рублей.

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Артем Смирнов

россия, пенсия, пенсионеры