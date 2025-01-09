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Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составляет не менее 80 - РИА Новости, 10.01.2025
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18:51 09.01.2025 (обновлено: 00:01 10.01.2025)
https://ria.ru/20250109/pekarnya-1993001227.html
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составляет не менее 80
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составляет не менее 80 - РИА Новости, 10.01.2025
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составляет не менее 80
Количество отравившихся клиентов пекарни в Перми, по предварительным данным, составляет не менее 80, точное их число еще устанавливается, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 10.01.2025
2025-01-09T18:51:00+03:00
2025-01-10T00:01:00+03:00
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ПЕРМЬ, 9 янв — РИА Новости. Количество отравившихся клиентов пекарни в Перми, по предварительным данным, составляет не менее 80, точное их число еще устанавливается, сообщил РИА Новости осведомленный источник. Ранее региональное управление СК РФ проинформировало о возбуждении дела по статье о небезопасных услугах после появления данных о массовом отравлении людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне. По информации Роспотребнадзора, речь идет о точках продажи выпечки и готовых блюд "Хлебница" (ИП Ю. В. Гагарина). Пострадавшие попадали в больницу с острыми кишечными инфекциями. Предварительно известно, что у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза."Пострадавших не менее 80 человек. Точное количество пока устанавливается", — рассказал осведомленный источник. Следователи сейчас разбираются в ситуации, опрашивают персонал и потерпевших. В опубликованном в четверг ведомством видео заметен один из павильонов с выпечкой, на его дверях висит объявление о приостановке работы по техническим причинам. Как сообщает корреспондент РИА Новости, в Перми расположено более 30 магазинов-пекарен сети "Хлебница", многие из них — в центре города. На полках представлены булочки и пирожки с начинками, различные виды хлеба, салаты, гарниры и другая продукция.
https://ria.ru/20250105/bashkiriya-1992606178.html
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происшествия, здоровье - общество, пермь, россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Пермь, Россия
Число отравившихся клиентов пекарни в Перми составляет не менее 80

Количество отравившихся клиентов пекарни в Перми составляет не менее 80 человек

© СУ СК России по Пермскому краюСотрудник Следственного комитета в пекарне в Перми. Кадр видео
Сотрудник Следственного комитета в пекарне в Перми. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© СУ СК России по Пермскому краю
Сотрудник Следственного комитета в пекарне в Перми. Кадр видео
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ПЕРМЬ, 9 янв — РИА Новости. Количество отравившихся клиентов пекарни в Перми, по предварительным данным, составляет не менее 80, точное их число еще устанавливается, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее региональное управление СК РФ проинформировало о возбуждении дела по статье о небезопасных услугах после появления данных о массовом отравлении людей в Перми, покупавших продукцию в пекарне. По информации Роспотребнадзора, речь идет о точках продажи выпечки и готовых блюд "Хлебница" (ИП Ю. В. Гагарина). Пострадавшие попадали в больницу с острыми кишечными инфекциями. Предварительно известно, что у заболевших выделен возбудитель сальмонеллеза.
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"Пострадавших не менее 80 человек. Точное количество пока устанавливается", — рассказал осведомленный источник.
Следователи сейчас разбираются в ситуации, опрашивают персонал и потерпевших. В опубликованном в четверг ведомством видео заметен один из павильонов с выпечкой, на его дверях висит объявление о приостановке работы по техническим причинам.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, в Перми расположено более 30 магазинов-пекарен сети "Хлебница", многие из них — в центре города. На полках представлены булочки и пирожки с начинками, различные виды хлеба, салаты, гарниры и другая продукция.
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