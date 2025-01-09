https://ria.ru/20250109/otravlenie-1897233820.html

Диета при отравлении: разрешенные продукты и правила питания

Что можно есть и пить при пищевом отравлении: список продуктов для взрослых и детей

Диета при отравлении: разрешенные продукты и правила питания

Пищевое отравление — это острое заболевание, которое возникает после употребления продуктов, содержащих большое количество патогенных микроорганизмов. В таком... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T20:36:00+03:00

2025-01-09T20:36:00+03:00

2025-01-09T20:36:00+03:00

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МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Пищевое отравление — это острое заболевание, которое возникает после употребления продуктов, содержащих большое количество патогенных микроорганизмов. В таком случае больному необходим особый режим питания. О том, что можно есть и пить при отравлении, какие продукты под запретом, сколько придерживаться диеты и как вернуться к привычному рациону, — в материале РИА Новости.Что можно есть и пить при пищевом отравленииПричиной пищевого отравления могут стать некачественные, просроченные продукты — чаще всего это немытые фрукты и овощи, сырая вода, испорченные кисломолочные напитки, мясо и яйца с истекшим сроком годности. Когда в организм вместе с пищей попадают болезнетворные бактерии, они начинают активно размножаться и выделяют токсины, вызывая интоксикацию. В результате появляются характерные симптомы: тошнота, рвота и диарея. При таком состоянии самое важное — снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт и пить достаточно жидкости, не допуская обезвоживания.“Диета также компенсирует потерянные микро- и макронутриенты и восстановит водный баланс. В первую очередь необходимо исключить жареную, соленую еду, приправы и специи. Порции должны быть небольшими, но сами приемы пищи – частыми, а введение продуктов – постепенным”, — рассказала РИА Новости врач-терапевт Нэя Гергиева.Признаки и симптомы отравленияСимптомы интоксикации сложно спутать с чем-то другим и возникают они достаточно быстро — первые признаки отравления появляются в течение часа, а иногда хватает и 30 минут. Помимо тошноты, рвоты и диареи, у больного наблюдаются:Особенно чувствительны к отравлениям дети, пожилые и люди с заболеваниями ЖКТ. У них вероятность развития тяжелой формы заболевания выше. В таком случае отравление сопровождается следующими симптомами:При практически безостановочной рвоте (около часа, у детей до 10 лет – 30 минут), высокой температуре, обморочном состоянии и других тревожных сигналах необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь.Правила питания при отравленииРвота и диарея во время отравления приводят к обезвоживанию, поэтому необходимо поддерживать водный баланс организма. Для этого лучше всего подходит чистая питьевая вода. Также можно добавить минеральную воду без газа, напитки с электролитами, некрепкий чай, кисель, рисовый отвар, травяные чаи с имбирем — согласно исследованиям пряность помогает облегчить тошноту.Во время приступов рвоты и тошноты следует совсем воздержаться от приема пищи. По мере облегчения симптомов в рацион вводят легкие, но питательные продукты, которые не раздражают кишечник — каши на воде, нежирные бульоны, пюре, белые сухари без добавок, нежирное мясо на пару или в отварном виде и т.д. Лучше если еда будет измельчена, потому что пюреобразная консистенция меньше раздражает желудок и лучше усваивается. При этом питаться нужно небольшими порциями 4-6 раз в день.Список продуктовВрач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска отметила, что при пищевом отравлении важно употреблять легкоусвояемые продукты, которые не вызовут еще большего расстройства желудка. Они включают легкие углеводы: рис, тосты и крекеры.“Подобные варианты перекуса обеспечивают организм энергией и при этом щадят пищеварительный тракт. Также отварной или печеный картофель может быть полезен, поскольку он легко переваривается и помогает восполнить потерянные электролиты”, — отметила эксперт.Разрешенные продукты при отравлении:“Во время отравления баланс кишечных бактерий может быть нарушен, что приведет к дальнейшим проблемам с пищеварением. Употребление продуктов, богатых пробиотиками, йогурта, кефира и квашеной капусты может помочь восстановить баланс бактерий и облегчить симптомы. Они содержат штаммы лактобактерий и бифидобактерий, которые поддерживают здоровье кишечника”, — добавила Елена Мановска.Что нельзя естьПри отравлении нельзя пить газированные напитки и кофе — они могут усугубить обезвоживание и раздражать желудок. Молочные продукты, в частности молоко, также не рекомендуются, так как могут ухудшить состояние и спровоцировать новые приступы рвоты, тошноты и диареи. Особенно вредно при отравлении есть жареную и жирную пищу, потому что она оказывает на желудок дополнительную нагрузку и тем самым затрудняет выздоровление.Что нельзя употреблять при отравлении:Вдобавок следует отказаться от грибов, репы, редиса, щавеля, лука, чеснока, свежих овощей и фруктов, за некоторым исключениями. Гастроэнтеролог городской Покровской больницы Назия Питерская отметила, что после рвоты лучше есть продукты, стимулирующие моторику желудочно-кишечного тракта: очень спелые сладкие яблоки, груши, отварные тыкву и морковь.Диета и рацион питания для взрослых и детейПравильный режим питания во время отравления помогает восстановить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, восполнить запасы электролитов, ее соблюдение также необходимо для профилактики осложнений заболевания.“В первые три дня нужна щадящая диета: белые простые сухари, отварные морковь и тыква. Также нужно успокоить желудок и тонкую кишку, поэтому следует добавить кисель и картофельное пюре, включить в диету белок — его дадут измельченное в блендере отварное мясо говядины или кролика (можно бульоном), очень хорошо взбитый омлет. Постепенно овощной рацион дополняют бланшированным шпинатом, капустой, томатами, запеченными в духовке, сладким перцем (без кожи), морковью, кабачком, тыквой, помидорами (без кожи). К отварным овощам на 3-4 день можно добавить запеканку, приготовленную из хорошо взбитого творога, затем включить в список продуктов рис и макароны. Разрешается сливочное масло маленькими порциями: пол чайной ложки только в кашу, а рафинированное подсолнечное — пол чайной ложки к отварным овощам”, — посоветовала Назия Питерская.При симптомах отравления у детей также важен питьевой режим для предотвращения обезвоживания. В первый день лучше давать ребенку исключительно жидкости – часто, но небольшими глотками. После стабилизации состояния питание должно быть дробным, маленькими порциями, а продукты нужно отваривать либо готовить на пару — жарка запрещена.Начинать питание после окончания рвоты можно с ненаваристых бульонов (2-3 слива) на основе куриного мяса, киселя, сухариков в небольшом количестве. Затем в меню вводят:Питьевой режимОсновной жидкостью при отравлении должна быть вода — ее пьют небольшими порциями (50-100 мл) и мелкими глотками каждые полчаса, чтобы не спровоцировать новый приступ рвоты. После ощущения тошноты следует выждать 15-20 минут — за это время желудок сможет немного восстановиться. В день следует выпивать около двух литров воды.Какую воду лучше питьВо время интоксикации нельзя пить воду из-под крана, которая содержит химические примеси, — она должна быть кипяченой, комнатной температуры. По словам Назии Питерской, воду можно немного подсолить и добавить в нее лимон. Другие варианты: вода с сахаром и солью, некрепкий сладкий чай с лимоном и солью (слегка подсоленный) и рисовый отвар.Минеральную воду также можно добавить в рацион, но в ней не должно быть газов, которые раздражают желудок.Сколько нужно держать диетуРекомендуемая продолжительность диеты может варьироваться в зависимости от тяжести и типа отравления.“Обычно рекомендуется соблюдать щадящую диету в течение 24–48 часов после исчезновения симптомов. Постепенно вводить нормальную пищу в соответствии с переносимостью, обращая внимание на любые потенциальные побочные реакции”, — отметила Елена Мановска.Правильный выход из диетыПосле исчезновения симптомов отравления нельзя сразу налегать на запрещенные продукты — выход из диеты потребует времени, потому что желудок отвык от сложной пищи. Начинать лучше с клетчатки, постепенно добавляя зерновые, растительные масла, кисломолочные продукты, при этом есть следует небольшими порциями. В последнюю очередь разрешено добавлять сладости и алкогольные напитки.Популярные вопросыНа популярные вопросы читателей ответила терапевт Елена Мановска.Можно ли есть после рвоты- После рвоты желательно подождать некоторое время перед едой, чтобы желудок успокоился. Начинать следует с небольших, пресных и легкоусвояемых продуктов, чтобы не перегружать пищеварительную систему.Можно ли пить кофе или чай- В случае отравления лучше избегать кофе из-за стимулирующих и потенциально раздражающих свойств. Лучше выбирать травяные чаи или пить простую воду, чтобы избежать обезвоживания.Можно ли пить молоко или кефир- Хотя молоко и кефир питательны, они трудно перевариваются при желудочно-кишечных расстройствах. Употреблять их следует после того, как симптомы исчезнут.Можно ли пить сок или кисель- Для поддержания гидратации можно употреблять прозрачные соки без мякоти и добавок. Однако важно избегать кислых или сладких соков, которые могут еще больше расстроить желудок. При этом кисель разрешен во время диеты.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

здоровье - общество, диета, еда, продукты, питание, россия