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Остин рассказал о влиянии украинского конфликта на ВПК США - РИА Новости, 09.01.2025
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20:12 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/ostin-1993013636.html
Остин рассказал о влиянии украинского конфликта на ВПК США
Остин рассказал о влиянии украинского конфликта на ВПК США - РИА Новости, 09.01.2025
Остин рассказал о влиянии украинского конфликта на ВПК США
Конфликт на Украине позволил США инвестировать 70 миллиардов долларов в развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил американский министр... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:12:00+03:00
2025-01-09T20:12:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине позволил США инвестировать 70 миллиардов долларов в развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил американский министр обороны Ллойд Остин. “Мы активировали нашу собственную оборонную промышленность, инвестировав почти 70 миллиардов долларов внутри страны”, - сообщил он журналистам на пресс-конференции, говоря о влиянии конфликта на Украине на американский оборонно-промышленный комплекс. Шеф Пентагона добавил, что эти инвестиции пошли на производство оружия для собственных армейских складов США, а также для поставок Киеву. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241208/ostin-1987951595.html
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в мире, украина, сша, киев, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, россия, пентагон
В мире, Украина, США, Киев, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО, Россия, Пентагон
Остин рассказал о влиянии украинского конфликта на ВПК США

Остин: конфликт на Украине позволил США вложить 70 миллиардов долларов в ВПК

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Министр обороны США Ллойд Остин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине позволил США инвестировать 70 миллиардов долларов в развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил американский министр обороны Ллойд Остин.
“Мы активировали нашу собственную оборонную промышленность, инвестировав почти 70 миллиардов долларов внутри страны”, - сообщил он журналистам на пресс-конференции, говоря о влиянии конфликта на Украине на американский оборонно-промышленный комплекс.
Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Остин пригрозил Трампу "хаосом", если он не будет противостоять России
8 декабря 2024, 02:35
Шеф Пентагона добавил, что эти инвестиции пошли на производство оружия для собственных армейских складов США, а также для поставок Киеву.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Шеф Пентагона Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Остин до своего ухода проведет встречу контактной группы по Украине
30 декабря 2024, 23:47
 
В миреУкраинаСШАКиевЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАНАТОРоссияПентагон
 
 
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