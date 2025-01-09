https://ria.ru/20250109/ostin-1993013636.html
Остин рассказал о влиянии украинского конфликта на ВПК США
Остин рассказал о влиянии украинского конфликта на ВПК США - РИА Новости, 09.01.2025
Остин рассказал о влиянии украинского конфликта на ВПК США
Конфликт на Украине позволил США инвестировать 70 миллиардов долларов в развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил американский министр... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T20:12:00+03:00
2025-01-09T20:12:00+03:00
2025-01-09T20:12:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 9 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине позволил США инвестировать 70 миллиардов долларов в развитие собственного военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил американский министр обороны Ллойд Остин. “Мы активировали нашу собственную оборонную промышленность, инвестировав почти 70 миллиардов долларов внутри страны”, - сообщил он журналистам на пресс-конференции, говоря о влиянии конфликта на Украине на американский оборонно-промышленный комплекс. Шеф Пентагона добавил, что эти инвестиции пошли на производство оружия для собственных армейских складов США, а также для поставок Киеву. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241208/ostin-1987951595.html
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в мире, украина, сша, киев, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, россия, пентагон
В мире, Украина, США, Киев, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО, Россия, Пентагон
Остин рассказал о влиянии украинского конфликта на ВПК США
Остин: конфликт на Украине позволил США вложить 70 миллиардов долларов в ВПК