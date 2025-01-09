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Экс-сотрудника ФБР осудили на шесть лет за ложь о взятке Байдену

Экс-сотрудника ФБР осудили на шесть лет за ложь о взятке Байдену - РИА Новости, 09.01.2025

Экс-сотрудника ФБР осудили на шесть лет за ложь о взятке Байдену

Окружной суд в штате Калифорния приговорил бывшего информатора Федерального бюро расследований (ФБР) США Александра Смирнова к шести годам тюремного заключения... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T05:47:00+03:00

2025-01-09T05:47:00+03:00

2025-01-09T05:57:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Окружной суд в штате Калифорния приговорил бывшего информатора Федерального бюро расследований (ФБР) США Александра Смирнова к шести годам тюремного заключения за ложные показания о взятке Джо Байдену и его сыну Хантеру, а также за уклонение от уплаты налогов, говорится в обнародованных материалах суда. Смирнов, гражданин США и Израиля, утверждал, что в 2015 году топ-менеджеры украинской компании Burisma якобы заплатили Байдену и его сыну по 5 миллионов долларов. Однако прокуроры установили, что это заявление было вымышленным, а деловые отношения Смирнова с Burisma начались только в 2017 году, то есть после завершения срока Байдена на посту вице-президента. Ложные показания Смирнова о взятке Байдену вызвали резонанс в конгрессе, став частью оснований для расследования импичмента Байдена, которое Белый дом назвал "политическим маневром". В ходе судебного процесса сторона обвинения подчеркнула, что Смирнов злоупотребил доверием властей США, предоставивших ему гражданство и роль конфиденциального информатора ФБР. Суд учел время, проведенное мужчиной под стражей с февраля 2024 года. В ноябре против Смирнова были выдвинуты дополнительные обвинения в сокрытии доходов за 2020–2022 годы. Адвокаты Смирнова просили сократить срок до четырех лет, ссылаясь на его десятилетнее сотрудничество с ФБР и проблемы со здоровьем. "Господин Смирнов извлек серьезный урок и обещает больше не нарушать закон," – настаивала сторона защиты, однако суд вынес решение в пользу шести лет тюрьмы. Дело курировал спецпрокурор Дэвид Вайс, также занимавшийся обвинениями против Хантера Байдена, который в декабре был помилован своим отцом.

https://ria.ru/20250109/sud-1992870355.html

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в мире, сша, калифорния, израиль, джо байден, хантер байден, фбр