https://ria.ru/20250109/novak-1992972528.html

Новак рассказал о финансировании новых нацпроектов

Новак рассказал о финансировании новых нацпроектов - РИА Новости, 09.01.2025

Новак рассказал о финансировании новых нацпроектов

Объем финансирования новых национальных проектов в России в течение шести лет составит более 57 триллионов рублей, из них 40 триллионов - это средства из... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:36:00+03:00

2025-01-09T16:36:00+03:00

2025-01-09T16:36:00+03:00

экономика

россия

александр новак

владимир путин

нацпроекты

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Объем финансирования новых национальных проектов в России в течение шести лет составит более 57 триллионов рублей, из них 40 триллионов - это средства из федерального бюджета, а 13 триллионов - из внебюджетных источников, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Правительством совместно с профильными комиссиями госсовета, экспертным сообществом, бизнесом завершена работа по подготовке новых национальных проектов на период до 2030 года... Общий объем финансирования новых национальных проектов на всю шестилетку составит более 57 триллионов рублей, из которых свыше 40 триллионов - средства федерального бюджета, более 13 триллионов рублей - это внебюджетные средства", - сказал Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. Вице-премьер отметил, что президиумом совета по стратегическому развитию и национальным проектам 20 декабря были утверждены паспорта всех 19 проектов национального развития, среди которых восемь проектов технологического лидерства. "Все необходимые показатели и результаты в паспортах национальных проектов декомпозированы на субъекты Российской Федерации, финансирование до регионов доведено в полном объеме. Так, только на 2025 год регионам предоставлено порядка одного триллиона рублей из федерального бюджета. Заключены все необходимые финансовые соглашения - всего 3718", - добавил он. О запуске новых национальных проектов президент РФ объявил в феврале 2024 года, оглашая послание Федеральному собранию. А весной кабмин в соответствии с поручениями главы государства подготовил перечень из 19 нацпроектов по четырем направлениям: "технологический суверенитет", "инфраструктура", "социальная поддержка" и "экономическое развитие", которые будут реализовываться в период до 2030 года. Новые нацпроекты запущены с 1 января 2025 года. Их результаты, как подчеркивал Путин, будут оцениваться не по количеству мероприятий и объему освоенных средств, а по тому, как "достигаются национальные цели развития, как реально меняется жизнь людей и, конечно, как сами граждане оценивают эти изменения".

https://ria.ru/20250109/putin-1992952991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, александр новак, владимир путин, нацпроекты