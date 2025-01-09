В Нидерландах заявили об ускорении военной помощи Украине
Министр обороны Брекелманс: Нидерланды ускоряют военную поддержку Украине
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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ГААГА, 9 янв - РИА Новости. Нидерланды ускоряют военную помощь Украине, сообщил в четверг министр обороны страны Рубен Брекелманс.
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"Мы ускоряем нашу военную поддержку Украины! За последние месяцы мы осуществили помощь почти на 2 миллиарда евро, среди которой много боеприпасов", - написал Брекелманс в соцсети Х.
Он также сообщил, что провел беседу с украинским коллегой Рустемом Умеровым о возможностях совместного усиления военного производства, например беспилотников.
В начале октября министр обороны Нидерландов сообщил, что его страна выделит 400 миллионов евро на беспилотники для Украины в рамках плана действий по разработке дронов для этой страны. По его словам, в рамках этого плана Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.
Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды оказали Украине, к настоящему моменту составляет примерно 3,76 миллиарда евро.