https://ria.ru/20250109/netanjahu-1992964759.html

Times of Israel: Нетаньяху отказался от поездки на инаугурацию Трампа

Times of Israel: Нетаньяху отказался от поездки на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 09.01.2025

Times of Israel: Нетаньяху отказался от поездки на инаугурацию Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа 20 января в США, сообщила в четверг газета Times of Israel. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:04:00+03:00

2025-01-09T16:04:00+03:00

2025-01-09T16:04:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа 20 января в США, сообщила в четверг газета Times of Israel. "Нетаньяху отказался от предыдущего плана и пропустит инаугурацию Трампа", - сообщает газета, ссылаясь на помощника израильского премьера. Издание не уточняет по какой причине премьер-министр Израиля решил изменить свои планы и пропустить церемонию вступления в должность нового президента США. Ранее сообщалось, что Нетаньяху, несмотря на перенесённую операцию по удалению простаты, приедет в США на инаугурацию Трампа. По данным издания, в декабре израильские чиновники обсуждали логистику грядущей поездки. Одним из основных вопросов на обсуждении был ордер на арест Нетаньяху, который в конце ноября выдал Международный уголовный суд (МУС) за предполагаемые военные преступления в секторе Газа, так как в случае экстренной посадки в одной из стран на пути в Вашингтон, израильского премьера могли бы арестовать. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20250109/tramp-1992922155.html

https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992621995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху, международный уголовный суд