В пяти районах Крыма обнаружили выбросы нефтепродуктов
В пяти районах Крыма, включая Черноморский, обнаружили выбросы нефтепродуктов
Последствия разлива нефтепродуктов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Выбросы нефтепродуктов обнаружены в четверг в пяти районах на западе Крыма, в том числе впервые в самом западном Черноморском районе республики, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.
"Сегодня при мониторинге прибрежной зоны было выявлено 15 фактов обнаружения нефтепродуктов в 5 муниципальных образованиях общей протяженностью 25 км. Это: ГО (городской округ – ред.) Керчь – 3 участка, ГО Евпатория – 4 участка, ГО Саки – 1 участок, Сакский район – 5 участков, Черноморский район – 2 участка" , - сообщили в ведомстве.
Также проводится мониторинг с помощью авиации, сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось об обнаружении нефтепродуктов на побережье в районе Каламитского залива на западе Крыма – от Севастополя до Евпатории. Ранее об обнаружении нефтепродуктов на побережье в Черноморском районе Крыма не сообщалось. Ученые отмечали, что нефтяные пятна дрейфуют вдоль побережья полуострова вместе с черноморским течением с востока на запад.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.