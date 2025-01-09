https://ria.ru/20250109/nefteprodukty-1992977615.html

В пяти районах Крыма обнаружили выбросы нефтепродуктов

В пяти районах Крыма обнаружили выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 09.01.2025

В пяти районах Крыма обнаружили выбросы нефтепродуктов

Выбросы нефтепродуктов обнаружены в четверг в пяти районах на западе Крыма, в том числе впервые в самом западном Черноморском районе республики, сообщила... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:00:00+03:00

2025-01-09T17:00:00+03:00

2025-01-09T17:35:00+03:00

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Выбросы нефтепродуктов обнаружены в четверг в пяти районах на западе Крыма, в том числе впервые в самом западном Черноморском районе республики, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону."Сегодня при мониторинге прибрежной зоны было выявлено 15 фактов обнаружения нефтепродуктов в 5 муниципальных образованиях общей протяженностью 25 км. Это: ГО (городской округ – ред.) Керчь – 3 участка, ГО Евпатория – 4 участка, ГО Саки – 1 участок, Сакский район – 5 участков, Черноморский район – 2 участка" , - сообщили в ведомстве.Также проводится мониторинг с помощью авиации, сообщили в МЧС.Ранее сообщалось об обнаружении нефтепродуктов на побережье в районе Каламитского залива на западе Крыма – от Севастополя до Евпатории. Ранее об обнаружении нефтепродуктов на побережье в Черноморском районе Крыма не сообщалось. Ученые отмечали, что нефтяные пятна дрейфуют вдоль побережья полуострова вместе с черноморским течением с востока на запад.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250109/nefteprodukty-1992977615.html

https://ria.ru/20250109/putin-1992978702.html

https://ria.ru/20250109/mazut-1992968804.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым, происшествия