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В пяти районах Крыма обнаружили выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 09.01.2025
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17:00 09.01.2025 (обновлено: 17:35 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/nefteprodukty-1992977615.html
В пяти районах Крыма обнаружили выбросы нефтепродуктов
В пяти районах Крыма обнаружили выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 09.01.2025
В пяти районах Крыма обнаружили выбросы нефтепродуктов
Выбросы нефтепродуктов обнаружены в четверг в пяти районах на западе Крыма, в том числе впервые в самом западном Черноморском районе республики, сообщила... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:00:00+03:00
2025-01-09T17:35:00+03:00
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Выбросы нефтепродуктов обнаружены в четверг в пяти районах на западе Крыма, в том числе впервые в самом западном Черноморском районе республики, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону."Сегодня при мониторинге прибрежной зоны было выявлено 15 фактов обнаружения нефтепродуктов в 5 муниципальных образованиях общей протяженностью 25 км. Это: ГО (городской округ – ред.) Керчь – 3 участка, ГО Евпатория – 4 участка, ГО Саки – 1 участок, Сакский район – 5 участков, Черноморский район – 2 участка" , - сообщили в ведомстве.Также проводится мониторинг с помощью авиации, сообщили в МЧС.Ранее сообщалось об обнаружении нефтепродуктов на побережье в районе Каламитского залива на западе Крыма – от Севастополя до Евпатории. Ранее об обнаружении нефтепродуктов на побережье в Черноморском районе Крыма не сообщалось. Ученые отмечали, что нефтяные пятна дрейфуют вдоль побережья полуострова вместе с черноморским течением с востока на запад.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20250109/nefteprodukty-1992977615.html
https://ria.ru/20250109/putin-1992978702.html
https://ria.ru/20250109/mazut-1992968804.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе, республика крым, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Республика Крым, Происшествия
В пяти районах Крыма обнаружили выбросы нефтепродуктов

В пяти районах Крыма, включая Черноморский, обнаружили выбросы нефтепродуктов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПоследствия разлива нефтепродуктов
Последствия разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Последствия разлива нефтепродуктов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Выбросы нефтепродуктов обнаружены в четверг в пяти районах на западе Крыма, в том числе впервые в самом западном Черноморском районе республики, сообщила пресс-служба ГУМЧС России по региону.
"Сегодня при мониторинге прибрежной зоны было выявлено 15 фактов обнаружения нефтепродуктов в 5 муниципальных образованиях общей протяженностью 25 км. Это: ГО (городской округ – ред.) Керчь – 3 участка, ГО Евпатория – 4 участка, ГО Саки – 1 участок, Сакский район – 5 участков, Черноморский район – 2 участка" , - сообщили в ведомстве.
Последствия разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В пяти районах Крыма обнаружили выбросы нефтепродуктов
Вчера, 17:00
Также проводится мониторинг с помощью авиации, сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось об обнаружении нефтепродуктов на побережье в районе Каламитского залива на западе Крыма – от Севастополя до Евпатории. Ранее об обнаружении нефтепродуктов на побережье в Черноморском районе Крыма не сообщалось. Ученые отмечали, что нефтяные пятна дрейфуют вдоль побережья полуострова вместе с черноморским течением с востока на запад.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
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Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливеРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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