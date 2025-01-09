Рейтинг@Mail.ru
"Имеют право". В США неожиданно высказались по вопросу Украины в НАТО - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:01 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/nato-1993022165.html
"Имеют право". В США неожиданно высказались по вопросу Украины в НАТО
"Имеют право". В США неожиданно высказались по вопросу Украины в НАТО - РИА Новости, 09.01.2025
"Имеют право". В США неожиданно высказались по вопросу Украины в НАТО
США в лице госсекретаря Энтони Блинкена необходимо прекратить поддерживать идею вступления Украины в НАТО, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T22:01:00+03:00
2025-01-09T22:01:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
владимир путин
энтони блинкен
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_119:160:2953:1754_1920x0_80_0_0_f7b62bfdd91af9710ad152a1d5597d26.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. США в лице госсекретаря Энтони Блинкена необходимо прекратить поддерживать идею вступления Украины в НАТО, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Прекратите нести эту натовскую чепуху! &lt;…&gt; Принятие Украины в НАТО никому не принесет никакой выгоды!" — возмутился он.По словам Шаффера, такая повестка разрушительна, а Россия имеет право на свою собственную политическую сферу влияния.Президент Владимир Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и необходимость отмены санкций.
https://ria.ru/20250109/nato-1992935038.html
https://ria.ru/20250107/tramp-1992764101.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/16/1922700773_416:0:2794:1783_1920x0_80_0_0_904d2a37e4923058e2ce9cf52d5c8c20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, владимир путин, энтони блинкен, нато
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Энтони Блинкен, НАТО
"Имеют право". В США неожиданно высказались по вопросу Украины в НАТО

Экс-разведчик США Шаффер: Россия имеет право на собственную сферу влияния

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. США в лице госсекретаря Энтони Блинкена необходимо прекратить поддерживать идею вступления Украины в НАТО, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Прекратите нести эту натовскую чепуху! <…> Принятие Украины в НАТО никому не принесет никакой выгоды!" — возмутился он.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
В Раде призвали убрать из конституции пункт о стремлении в НАТО
Вчера, 14:04
По словам Шаффера, такая повестка разрушительна, а Россия имеет право на свою собственную политическую сферу влияния.
Президент Владимир Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и необходимость отмены санкций.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2025
Трамп заявил, что понимает чувства России по членству Украины в НАТО
7 января, 20:08
 
В миреУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинЭнтони БлинкенНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала