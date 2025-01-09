https://ria.ru/20250109/nato-1993022165.html

"Имеют право". В США неожиданно высказались по вопросу Украины в НАТО

"Имеют право". В США неожиданно высказались по вопросу Украины в НАТО - РИА Новости, 09.01.2025

"Имеют право". В США неожиданно высказались по вопросу Украины в НАТО

США в лице госсекретаря Энтони Блинкена необходимо прекратить поддерживать идею вступления Украины в НАТО, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T22:01:00+03:00

2025-01-09T22:01:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. США в лице госсекретаря Энтони Блинкена необходимо прекратить поддерживать идею вступления Украины в НАТО, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Прекратите нести эту натовскую чепуху! <…> Принятие Украины в НАТО никому не принесет никакой выгоды!" — возмутился он.По словам Шаффера, такая повестка разрушительна, а Россия имеет право на свою собственную политическую сферу влияния.Президент Владимир Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Глава государства упомянул и необходимость отмены санкций.

https://ria.ru/20250109/nato-1992935038.html

https://ria.ru/20250107/tramp-1992764101.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, энтони блинкен, нато