НАТО готовит очередные партии танков для Украины
Министр обороны Косиняк-Камыш: НАТО готовит новые партии танков для Украины
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные готовят танки Абрамс к разгрузке
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Страны НАТО готовятся поставить Украине очередные партии танков, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече группы по поддержке Украины в немецком Рамштайн.
"Я только что представил дорожную карту для нашей коалиции, это построение бронетанковых возможностей для Украины, очередных донатов. Все страны, участвующие в этой встрече, готовятся к очередным донатам для Украины", - сказал Косиняк-Камыш.
Он также добавил, что Польша отдельно готовит очередную партию вооружения для Украины. "Польша готовит очередной пакет поддержки для Украины. Мы передаем все, что можем. Но мы не переходим границу безопасности Польши", - сказал министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.