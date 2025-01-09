https://ria.ru/20250109/nato-1992978095.html

НАТО готовит очередные партии танков для Украины

НАТО готовит очередные партии танков для Украины - РИА Новости, 09.01.2025

НАТО готовит очередные партии танков для Украины

Страны НАТО готовятся поставить Украине очередные партии танков, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече группы по... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:03:00+03:00

2025-01-09T17:03:00+03:00

2025-01-09T17:03:00+03:00

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ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Страны НАТО готовятся поставить Украине очередные партии танков, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече группы по поддержке Украины в немецком Рамштайн. "Я только что представил дорожную карту для нашей коалиции, это построение бронетанковых возможностей для Украины, очередных донатов. Все страны, участвующие в этой встрече, готовятся к очередным донатам для Украины", - сказал Косиняк-Камыш. Он также добавил, что Польша отдельно готовит очередную партию вооружения для Украины. "Польша готовит очередной пакет поддержки для Украины. Мы передаем все, что можем. Но мы не переходим границу безопасности Польши", - сказал министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250102/shvetsija-1992330286.html

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в мире, украина, россия, польша, владислав косиняк-камыш , сергей лавров, нато