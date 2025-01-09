Рейтинг@Mail.ru
НАТО готовит очередные партии танков для Украины - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/nato-1992978095.html
НАТО готовит очередные партии танков для Украины
НАТО готовит очередные партии танков для Украины - РИА Новости, 09.01.2025
НАТО готовит очередные партии танков для Украины
Страны НАТО готовятся поставить Украине очередные партии танков, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече группы по... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:03:00+03:00
2025-01-09T17:03:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
владислав косиняк-камыш
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150667/22/1506672207_0:78:2400:1428_1920x0_80_0_0_c31af99cc909797b076ef5c0e8d5b2d9.jpg
ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Страны НАТО готовятся поставить Украине очередные партии танков, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече группы по поддержке Украины в немецком Рамштайн. "Я только что представил дорожную карту для нашей коалиции, это построение бронетанковых возможностей для Украины, очередных донатов. Все страны, участвующие в этой встрече, готовятся к очередным донатам для Украины", - сказал Косиняк-Камыш. Он также добавил, что Польша отдельно готовит очередную партию вооружения для Украины. "Польша готовит очередной пакет поддержки для Украины. Мы передаем все, что можем. Но мы не переходим границу безопасности Польши", - сказал министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250102/shvetsija-1992330286.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150667/22/1506672207_197:0:2204:1505_1920x0_80_0_0_a63632ab7907af7e05b20b123754409f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, владислав косиняк-камыш , сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, Польша, Владислав Косиняк-Камыш , Сергей Лавров, НАТО
НАТО готовит очередные партии танков для Украины

Министр обороны Косиняк-Камыш: НАТО готовит новые партии танков для Украины

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские военные готовят танки Абрамс к разгрузке
Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские военные готовят танки Абрамс к разгрузке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 9 янв – РИА Новости. Страны НАТО готовятся поставить Украине очередные партии танков, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече группы по поддержке Украины в немецком Рамштайн.
"Я только что представил дорожную карту для нашей коалиции, это построение бронетанковых возможностей для Украины, очередных донатов. Все страны, участвующие в этой встрече, готовятся к очередным донатам для Украины", - сказал Косиняк-Камыш.
Он также добавил, что Польша отдельно готовит очередную партию вооружения для Украины. "Польша готовит очередной пакет поддержки для Украины. Мы передаем все, что можем. Но мы не переходим границу безопасности Польши", - сказал министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 02.01.2025
Швеция выделит более 27 миллионов долларов на поставку Украине Patriot
2 января, 16:33
 
В миреУкраинаРоссияПольшаВладислав Косиняк-КамышСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала