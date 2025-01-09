https://ria.ru/20250109/nato-1992892052.html

Эстония намерена добиться ротации кораблей НАТО в Балтийском море

Эстония намерена добиться ротации кораблей НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 09.01.2025

Эстония намерена добиться ротации кораблей НАТО в Балтийском море

Эстония хочет добиться от союзников по НАТО ротационного присутствия кораблей альянса в Балтийском море, заявил министр обороны страны Ханно Певкур в интервью... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T09:58:00+03:00

2025-01-09T09:58:00+03:00

2025-01-09T09:58:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Эстония хочет добиться от союзников по НАТО ротационного присутствия кораблей альянса в Балтийском море, заявил министр обороны страны Ханно Певкур в интервью телерадиокомпании ERR. По данным телерадиокомпании, НАТО направит в Балтийское море около десяти дополнительных кораблей для охраны подводной инфраструктуры. Эта операция, как ожидается, начнется в ближайшие дни и продлится, как минимум, до апреля. "В НАТО есть договоренность, что страны Балтийского моря будут совместно руководить Центром морских операций для защиты Балтийского моря. На первых порах основную ответственность на себя возьмет Германия. В настоящее время ведутся переговоры о том, можно ли и как подключить Швецию и Польшу, чтобы начать ротацию, как это происходит в случае с воздушным наблюдением", – отметил он. По данным ERR, на этой неделе Певкур также планирует внести на рассмотрение правительства законопроект о расширении полномочий ВМС Эстонии в ответ на возможный саботаж. "Это означает, что ВМС будут иметь право вмешиваться и в экономических водах", – добавил министр. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.

https://ria.ru/20250107/nato-1992754529.html

https://ria.ru/20250107/nato-1992750241.html

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