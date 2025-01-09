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Эстония намерена добиться ротации кораблей НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 09.01.2025
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09:58 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/nato-1992892052.html
Эстония намерена добиться ротации кораблей НАТО в Балтийском море
Эстония намерена добиться ротации кораблей НАТО в Балтийском море - РИА Новости, 09.01.2025
Эстония намерена добиться ротации кораблей НАТО в Балтийском море
Эстония хочет добиться от союзников по НАТО ротационного присутствия кораблей альянса в Балтийском море, заявил министр обороны страны Ханно Певкур в интервью... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T09:58:00+03:00
2025-01-09T09:58:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Эстония хочет добиться от союзников по НАТО ротационного присутствия кораблей альянса в Балтийском море, заявил министр обороны страны Ханно Певкур в интервью телерадиокомпании ERR. По данным телерадиокомпании, НАТО направит в Балтийское море около десяти дополнительных кораблей для охраны подводной инфраструктуры. Эта операция, как ожидается, начнется в ближайшие дни и продлится, как минимум, до апреля. "В НАТО есть договоренность, что страны Балтийского моря будут совместно руководить Центром морских операций для защиты Балтийского моря. На первых порах основную ответственность на себя возьмет Германия. В настоящее время ведутся переговоры о том, можно ли и как подключить Швецию и Польшу, чтобы начать ротацию, как это происходит в случае с воздушным наблюдением", – отметил он. По данным ERR, на этой неделе Певкур также планирует внести на рассмотрение правительства законопроект о расширении полномочий ВМС Эстонии в ответ на возможный саботаж. "Это означает, что ВМС будут иметь право вмешиваться и в экономических водах", – добавил министр. Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией. Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
https://ria.ru/20250107/nato-1992754529.html
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в мире, финляндия, эстония, балтийское море, ханно певкур, нато
В мире, Финляндия, Эстония, Балтийское море, Ханно Певкур, НАТО
Эстония намерена добиться ротации кораблей НАТО в Балтийском море

Певкур: Эстония собирается добиться ротации кораблей НАТО в Балтийском море

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Эстония хочет добиться от союзников по НАТО ротационного присутствия кораблей альянса в Балтийском море, заявил министр обороны страны Ханно Певкур в интервью телерадиокомпании ERR.
По данным телерадиокомпании, НАТО направит в Балтийское море около десяти дополнительных кораблей для охраны подводной инфраструктуры. Эта операция, как ожидается, начнется в ближайшие дни и продлится, как минимум, до апреля.
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"В НАТО есть договоренность, что страны Балтийского моря будут совместно руководить Центром морских операций для защиты Балтийского моря. На первых порах основную ответственность на себя возьмет Германия. В настоящее время ведутся переговоры о том, можно ли и как подключить Швецию и Польшу, чтобы начать ротацию, как это происходит в случае с воздушным наблюдением", – отметил он.
По данным ERR, на этой неделе Певкур также планирует внести на рассмотрение правительства законопроект о расширении полномочий ВМС Эстонии в ответ на возможный саботаж.
"Это означает, что ВМС будут иметь право вмешиваться и в экономических водах", – добавил министр.
Линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией отключилась 25 декабря, сообщала финская электросетевая компания Fingrid. Полиция Финляндии подозревает, что судно Eagle S под флагом Островов Кука якорем перерезал электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией и повредил четыре кабеля связи. Финская таможня бездоказательно утверждает, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов.
Четыре подводных телекоммуникационных кабеля вышли из строя 25 и 26 декабря. Три из них проложены между Финляндией и Эстонией, а один кабель связывает Финляндию с Германией.
Правоохранители расследуют дело как причинение вреда при отягчающих обстоятельствах. Руководством уголовного расследования занимается Центральная криминальная полиция Финляндии.
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В миреФинляндияЭстонияБалтийское мореХанно ПевкурНАТО
 
 
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