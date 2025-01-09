https://ria.ru/20250109/nalchik-1992932413.html

Число госпитализированных детей после отдыха в Нальчике выросло до 14

Число госпитализированных детей после отдыха в Нальчике выросло до 14 - РИА Новости, 09.01.2025

Число госпитализированных детей после отдыха в Нальчике выросло до 14

Один ребенок госпитализирован в саратовскую больницу после отдыха в санатории в Нальчике, еще 13 детей лечатся в инфекционном отделении больницы в Минеральных... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T13:54:00+03:00

2025-01-09T13:54:00+03:00

2025-01-09T13:55:00+03:00

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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Один ребенок госпитализирован в саратовскую больницу после отдыха в санатории в Нальчике, еще 13 детей лечатся в инфекционном отделении больницы в Минеральных Водах, сообщили журналистам в минздраве Саратовской области. Ранее в СУСК по Кабардино-Балкарии сообщали, что 4 января группа детей в сопровождении родителей разместилась в санатории "Маяк" в Нальчике, а днем 7 января после приема пищи 10 детей почувствовали недомогание, им вызвали скорую помощь, но от госпитализации детей родители отказались. Вечером в тот же день дети с родителями поехали в Пятигорск, откуда на поезде должны были следовать в Саратов, но в дороге дети почувствовали недомогание и были госпитализированы в инфекционное отделение медучреждения в Минеральных Водах. "Один ребенок госпитализирован в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу имени Иванова. Их состояние – ближе к удовлетворительному. По данным минздрава Ставропольского края, 13 ребят продолжают лечение в инфекционном отделении Минераловодской больницы, с ними рядом находятся пятеро сопровождающих", - говорится в сообщении. Еще двое детей и двое сопровождающих находятся под наблюдением врачей вне больничного стационара, добавили в минздраве. После контрольных анализов 12 января будет принято решение о выписке и отправке детей и взрослых домой.

https://ria.ru/20250108/otravlenie-1992798618.html

https://ria.ru/20250105/bashkiriya-1992606178.html

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здоровье - общество, нальчик, минеральные воды, саратовская область, россия, происшествия