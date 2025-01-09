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Число госпитализированных детей после отдыха в Нальчике выросло до 14 - РИА Новости, 09.01.2025
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13:54 09.01.2025 (обновлено: 13:55 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/nalchik-1992932413.html
Число госпитализированных детей после отдыха в Нальчике выросло до 14
Число госпитализированных детей после отдыха в Нальчике выросло до 14 - РИА Новости, 09.01.2025
Число госпитализированных детей после отдыха в Нальчике выросло до 14
Один ребенок госпитализирован в саратовскую больницу после отдыха в санатории в Нальчике, еще 13 детей лечатся в инфекционном отделении больницы в Минеральных... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T13:54:00+03:00
2025-01-09T13:55:00+03:00
здоровье - общество
нальчик
минеральные воды
саратовская область
россия
происшествия
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Один ребенок госпитализирован в саратовскую больницу после отдыха в санатории в Нальчике, еще 13 детей лечатся в инфекционном отделении больницы в Минеральных Водах, сообщили журналистам в минздраве Саратовской области. Ранее в СУСК по Кабардино-Балкарии сообщали, что 4 января группа детей в сопровождении родителей разместилась в санатории "Маяк" в Нальчике, а днем 7 января после приема пищи 10 детей почувствовали недомогание, им вызвали скорую помощь, но от госпитализации детей родители отказались. Вечером в тот же день дети с родителями поехали в Пятигорск, откуда на поезде должны были следовать в Саратов, но в дороге дети почувствовали недомогание и были госпитализированы в инфекционное отделение медучреждения в Минеральных Водах. "Один ребенок госпитализирован в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу имени Иванова. Их состояние – ближе к удовлетворительному. По данным минздрава Ставропольского края, 13 ребят продолжают лечение в инфекционном отделении Минераловодской больницы, с ними рядом находятся пятеро сопровождающих", - говорится в сообщении. Еще двое детей и двое сопровождающих находятся под наблюдением врачей вне больничного стационара, добавили в минздраве. После контрольных анализов 12 января будет принято решение о выписке и отправке детей и взрослых домой.
https://ria.ru/20250108/otravlenie-1992798618.html
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нальчик
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саратовская область
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здоровье - общество, нальчик, минеральные воды, саратовская область, россия, происшествия
Здоровье - Общество, Нальчик, Минеральные Воды, Саратовская область, Россия, Происшествия
Число госпитализированных детей после отдыха в Нальчике выросло до 14

Число госпитализированных из санатория в Нальчике детей выросло до 14

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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САМАРА, 9 янв - РИА Новости. Один ребенок госпитализирован в саратовскую больницу после отдыха в санатории в Нальчике, еще 13 детей лечатся в инфекционном отделении больницы в Минеральных Водах, сообщили журналистам в минздраве Саратовской области.
Ранее в СУСК по Кабардино-Балкарии сообщали, что 4 января группа детей в сопровождении родителей разместилась в санатории "Маяк" в Нальчике, а днем 7 января после приема пищи 10 детей почувствовали недомогание, им вызвали скорую помощь, но от госпитализации детей родители отказались. Вечером в тот же день дети с родителями поехали в Пятигорск, откуда на поезде должны были следовать в Саратов, но в дороге дети почувствовали недомогание и были госпитализированы в инфекционное отделение медучреждения в Минеральных Водах.
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"Один ребенок госпитализирован в Саратовскую областную инфекционную клиническую больницу имени Иванова. Их состояние – ближе к удовлетворительному. По данным минздрава Ставропольского края, 13 ребят продолжают лечение в инфекционном отделении Минераловодской больницы, с ними рядом находятся пятеро сопровождающих", - говорится в сообщении.
Еще двое детей и двое сопровождающих находятся под наблюдением врачей вне больничного стационара, добавили в минздраве. После контрольных анализов 12 января будет принято решение о выписке и отправке детей и взрослых домой.
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