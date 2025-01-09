https://ria.ru/20250109/mvd-1992952344.html
В МВД рассказали, как мошенники обманывают россиян на "Госуслугах"
В МВД рассказали, как мошенники обманывают россиян на "Госуслугах" - РИА Новости, 09.01.2025
В МВД рассказали, как мошенники обманывают россиян на "Госуслугах"
Аферисты выдают себя за представителей оператора сотовой связи и убеждают продлить старый договор, после чего получают доступ к личному кабинету на... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:15:00+03:00
2025-01-09T15:15:00+03:00
2025-01-09T15:50:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Аферисты выдают себя за представителей оператора сотовой связи и убеждают продлить старый договор, после чего получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."Мошенники притворяются операторами связи и обзванивают граждан, убеждая, что нужно продлить старый договор. После этого на номер абонента приходит смс с кодом, благодаря которому аферисты получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", - рассказали в силовых структурах. Затем жертве приходит сообщение о блокировке аккаунта. Доверчивых граждан уверяют перевести деньги на якобы безопасный счет под предлогом сохранности средств.По словам собеседника, для другой схемы аферисты используют старый телефонный номер абонента, чтобы восстановить аккаунт и оформить кредиты и микрозаймы. Сотовые операторы многократно предупреждали людей, что действующие договора с физлицами не требуют продления.
https://ria.ru/20250109/gosduma-1992869588.html
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общество, технологии, госуслуги, россия
Общество, Технологии, Госуслуги, Россия
В МВД рассказали, как мошенники обманывают россиян на "Госуслугах"
Аферисты обманывают россиян и получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах"
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Аферисты выдают себя за представителей оператора сотовой связи и убеждают продлить старый договор, после чего получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Мошенники притворяются операторами связи и обзванивают граждан, убеждая, что нужно продлить старый договор. После этого на номер абонента приходит смс с кодом, благодаря которому аферисты получают доступ к личному кабинету на "Госуслугах", - рассказали в силовых структурах.
Затем жертве приходит сообщение о блокировке аккаунта. Доверчивых граждан уверяют перевести деньги на якобы безопасный счет под предлогом сохранности средств.
По словам собеседника, для другой схемы аферисты используют старый телефонный номер абонента, чтобы восстановить аккаунт и оформить кредиты и микрозаймы.
Сотовые операторы многократно предупреждали людей, что действующие договора с физлицами не требуют продления.