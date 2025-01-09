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В Москве спасли двухлетнего ребенка с сужением трахеи - РИА Новости, 09.01.2025
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11:35 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/moskva-1992908041.html
В Москве спасли двухлетнего ребенка с сужением трахеи
В Москве спасли двухлетнего ребенка с сужением трахеи - РИА Новости, 09.01.2025
В Москве спасли двухлетнего ребенка с сужением трахеи
Хирурги детской больницы №9 имени Г. Н. Сперанского в Москве спасли двухлетнего ребенка с сужением трахеи, это осложнение встречается у детей очень редко,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T11:35:00+03:00
2025-01-09T11:35:00+03:00
общество
москва
дмитрий еремин
медицина
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Хирурги детской больницы №9 имени Г. Н. Сперанского в Москве спасли двухлетнего ребенка с сужением трахеи, это осложнение встречается у детей очень редко, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Хирурги детской больницы №9 имени Г.Н. Сперанского спасли двухлетнего малыша с сужением трахеи. Это осложнение у малыша развилось после длительного нахождения на аппарате ИВЛ и затрудняло поступление воздуха в легкие... У детей подобное встречается очень редко", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что ребенок поступил с одышкой, свистящим дыханием. Во время компьютерной томографии выяснилось, что трахея маленького пациента сужена на 80% - это последняя стадия стеноза. Ее диаметр составлял всего два миллиметра при возрастной норме около 1 сантиметра. Ранее малыш получил тяжелые травмы в результате несчастного случая и какое-то время находился на искусственной вентиляции легких. "Сначала трахею "раскрыли" с помощью специальных расширителей. Это было необходимо для того, чтобы интубировать пациента и погрузить в состояние наркоза. Только после этого была выполнена редкая у детей операция. Суженный сегмент трахеи удалили, а целостность органа восстановили посредством анастомоза, соединения методом "конец в конец". Это ювелирная операция, при которой необходимо аккуратно обойти все структуры, чтобы их не повредить. В процессе операции убедились, что функция гортани не нарушена", - цитируют в сообщении детского торакального хирурга, заместителя главного врача больницы по хирургической помощи Дмитрия Еремина. Отмечается, что операция прошла успешно, контрольное обследование подтвердило отсутствие нарушения - диаметр трахеи соответствовал возрасту ребенка, ничего не затрудняло поступление воздуха в дыхательные пути. Теперь благодаря усилиям врачей юный пациент снова может дышать без затруднений.
https://ria.ru/20241212/bakteriya-1988822845.html
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общество, москва, дмитрий еремин, медицина
Общество, Москва, Дмитрий Еремин, Медицина
В Москве спасли двухлетнего ребенка с сужением трахеи

В Москве хирурги спасли двухлетнего ребенка с сужением трахеи

© iStock.com / HispanolisticХирург готовится к операции
Хирург готовится к операции - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© iStock.com / Hispanolistic
Хирург готовится к операции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Хирурги детской больницы №9 имени Г. Н. Сперанского в Москве спасли двухлетнего ребенка с сужением трахеи, это осложнение встречается у детей очень редко, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Хирурги детской больницы №9 имени Г.Н. Сперанского спасли двухлетнего малыша с сужением трахеи. Это осложнение у малыша развилось после длительного нахождения на аппарате ИВЛ и затрудняло поступление воздуха в легкие... У детей подобное встречается очень редко", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что ребенок поступил с одышкой, свистящим дыханием. Во время компьютерной томографии выяснилось, что трахея маленького пациента сужена на 80% - это последняя стадия стеноза. Ее диаметр составлял всего два миллиметра при возрастной норме около 1 сантиметра. Ранее малыш получил тяжелые травмы в результате несчастного случая и какое-то время находился на искусственной вентиляции легких.
"Сначала трахею "раскрыли" с помощью специальных расширителей. Это было необходимо для того, чтобы интубировать пациента и погрузить в состояние наркоза. Только после этого была выполнена редкая у детей операция. Суженный сегмент трахеи удалили, а целостность органа восстановили посредством анастомоза, соединения методом "конец в конец". Это ювелирная операция, при которой необходимо аккуратно обойти все структуры, чтобы их не повредить. В процессе операции убедились, что функция гортани не нарушена", - цитируют в сообщении детского торакального хирурга, заместителя главного врача больницы по хирургической помощи Дмитрия Еремина.
Отмечается, что операция прошла успешно, контрольное обследование подтвердило отсутствие нарушения - диаметр трахеи соответствовал возрасту ребенка, ничего не затрудняло поступление воздуха в дыхательные пути. Теперь благодаря усилиям врачей юный пациент снова может дышать без затруднений.
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