В Москве спасли двухлетнего ребенка с сужением трахеи
В Москве хирурги спасли двухлетнего ребенка с сужением трахеи
© iStock.com / HispanolisticХирург готовится к операции
© iStock.com / Hispanolistic
Хирург готовится к операции. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Хирурги детской больницы №9 имени Г. Н. Сперанского в Москве спасли двухлетнего ребенка с сужением трахеи, это осложнение встречается у детей очень редко, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Хирурги детской больницы №9 имени Г.Н. Сперанского спасли двухлетнего малыша с сужением трахеи. Это осложнение у малыша развилось после длительного нахождения на аппарате ИВЛ и затрудняло поступление воздуха в легкие... У детей подобное встречается очень редко", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что ребенок поступил с одышкой, свистящим дыханием. Во время компьютерной томографии выяснилось, что трахея маленького пациента сужена на 80% - это последняя стадия стеноза. Ее диаметр составлял всего два миллиметра при возрастной норме около 1 сантиметра. Ранее малыш получил тяжелые травмы в результате несчастного случая и какое-то время находился на искусственной вентиляции легких.
"Сначала трахею "раскрыли" с помощью специальных расширителей. Это было необходимо для того, чтобы интубировать пациента и погрузить в состояние наркоза. Только после этого была выполнена редкая у детей операция. Суженный сегмент трахеи удалили, а целостность органа восстановили посредством анастомоза, соединения методом "конец в конец". Это ювелирная операция, при которой необходимо аккуратно обойти все структуры, чтобы их не повредить. В процессе операции убедились, что функция гортани не нарушена", - цитируют в сообщении детского торакального хирурга, заместителя главного врача больницы по хирургической помощи Дмитрия Еремина.
Отмечается, что операция прошла успешно, контрольное обследование подтвердило отсутствие нарушения - диаметр трахеи соответствовал возрасту ребенка, ничего не затрудняло поступление воздуха в дыхательные пути. Теперь благодаря усилиям врачей юный пациент снова может дышать без затруднений.
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