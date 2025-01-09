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В Москве благоустроили территорию у станции метро "Тютчевская" - РИА Новости, 09.01.2025
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09:25 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/moskva-1992886461.html
В Москве благоустроили территорию у станции метро "Тютчевская"
В Москве благоустроили территорию у станции метро "Тютчевская" - РИА Новости, 09.01.2025
В Москве благоустроили территорию у станции метро "Тютчевская"
Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий, прилегающих к станции "Тютчевская" Троицкой линии метро в Москве,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T09:25:00+03:00
2025-01-09T09:25:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
мосрентген
петр бирюков
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий, прилегающих к станции "Тютчевская" Троицкой линии метро в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Главной задачей было обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новой станции, поэтому обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. В зону работ вошли главная улица - "Поселок завода "Мосрентген" и Проектируемый проезд №139", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью 6,5 километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проложили дополнительную систему водостока. "В рамках проекта отремонтировали существующие тротуары и оборудовали новые, теперь общая площадь пешеходной зоны составляет более 13 тысяч квадратных метров. На проезжей части уложили 22,6 тысячи "квадратов" асфальта. На месте хаотичной парковки на главной площади поселения Мосрентген организовали стоянку для автомобилей, возле магазина появилась современная автобусная остановка", - добавил Бирюков. Он отметил, что специалисты также привели в порядок зеленую зону, расположенную недалеко от новой станции, там сделали удобные дорожки, поставили лавочки и уличные торшеры с энергосберегающими светильниками. Всего в рамках работ установили около 150 уличных фонарей, наземные пешеходные переходы оборудовали контрастным освещением. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Специалисты привели в порядок существующий и разбили новый газон общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров, пересадили более 160 кустарников и дополнительно высадили 45 деревьев.
https://ria.ru/20250106/moskva-1992660197.html
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городское хозяйство москвы, москва, мосрентген, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Мосрентген, Петр Бирюков
В Москве благоустроили территорию у станции метро "Тютчевская"

В Москве благоустроили прилегающие к станции метро "Тютчевская" территории

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramБлагоустройство возле станции метро "Тютчевская" в Москве
Благоустройство возле станции метро Тютчевская в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по благоустройству территорий, прилегающих к станции "Тютчевская" Троицкой линии метро в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Главной задачей было обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новой станции, поэтому обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. В зону работ вошли главная улица - "Поселок завода "Мосрентген" и Проектируемый проезд №139", - рассказал Бирюков.
© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramБлагоустройство возле станции метро "Тютчевская" в Москве
Благоустройство возле станции метро Тютчевская в Москве - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Благоустройство возле станции метро "Тютчевская" в Москве
Заммэра подчеркнул, что воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью 6,5 километров, что позволило улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Проложили дополнительную систему водостока.
"В рамках проекта отремонтировали существующие тротуары и оборудовали новые, теперь общая площадь пешеходной зоны составляет более 13 тысяч квадратных метров. На проезжей части уложили 22,6 тысячи "квадратов" асфальта. На месте хаотичной парковки на главной площади поселения Мосрентген организовали стоянку для автомобилей, возле магазина появилась современная автобусная остановка", - добавил Бирюков.
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Он отметил, что специалисты также привели в порядок зеленую зону, расположенную недалеко от новой станции, там сделали удобные дорожки, поставили лавочки и уличные торшеры с энергосберегающими светильниками. Всего в рамках работ установили около 150 уличных фонарей, наземные пешеходные переходы оборудовали контрастным освещением.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. Специалисты привели в порядок существующий и разбили новый газон общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров, пересадили более 160 кустарников и дополнительно высадили 45 деревьев.
 
Городское хозяйство МосквыМоскваМосрентгенПетр Бирюков
 
 
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