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Москалькова опубликовала список пропавших в Курской области граждан - РИА Новости, 09.01.2025
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19:08 09.01.2025 (обновлено: 20:33 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/moskalkova-1993003591.html
Москалькова опубликовала список пропавших в Курской области граждан
Москалькова опубликовала список пропавших в Курской области граждан - РИА Новости, 09.01.2025
Москалькова опубликовала список пропавших в Курской области граждан
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала в Telegram-канале список из 517 разыскиваемых на территории Курской области. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T19:08:00+03:00
2025-01-09T20:33:00+03:00
курская область
россия
татьяна москалькова
общество
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала в Telegram-канале список из 517 разыскиваемых на территории Курской области.&quot;Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие. Публикую список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области по обращениям, поступившим в мой адрес&quot;, — написала она.Омбудсмен оставила контакты для связи с ее аппаратом для тех, кому что-то известно о судьбе пропавших курян.Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли уже более 50 тысяч военнослужащих и 294 танка.
https://ria.ru/20241231/moskalkova-1992179604.html
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курская область, россия, татьяна москалькова, общество, вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Татьяна Москалькова, Общество, Вооруженные силы Украины
Москалькова опубликовала список пропавших в Курской области граждан

Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых в Курской области граждан

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала в Telegram-канале список из 517 разыскиваемых на территории Курской области.
«

"Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие. Публикую список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области по обращениям, поступившим в мой адрес", — написала она.

© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
1 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
2 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
3 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
4 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
5 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
6 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
7 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
8 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
9 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
10 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
11 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
12 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
13 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
14 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
15 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
16 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
17 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
18 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
19 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
20 из 21
© Татьяна Москалькова / Telegram

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н.Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
21 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
1 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
2 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
3 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
4 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
5 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
6 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
7 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
8 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
9 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
10 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
11 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
12 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
13 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
14 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
15 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
16 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
17 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
18 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
19 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
20 из 21

Список жителей Курской области, в отношении которых к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой поступили обращения по вопросу их розыска

© Татьяна Москалькова / Telegram
21 из 21
Омбудсмен оставила контакты для связи с ее аппаратом для тех, кому что-то известно о судьбе пропавших курян.
Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли уже более 50 тысяч военнослужащих и 294 танка.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. 30 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 31.12.2024
Москалькова провела встречу с украинским омбудсменом
31 декабря 2024, 18:01
 
Курская областьРоссияТатьяна МоскальковаОбществоВооруженные силы Украины
 
 
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