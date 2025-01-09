https://ria.ru/20250109/moskalkova-1993003591.html

Москалькова опубликовала список пропавших в Курской области граждан

Москалькова опубликовала список пропавших в Курской области граждан - РИА Новости, 09.01.2025

Москалькова опубликовала список пропавших в Курской области граждан

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала в Telegram-канале список из 517 разыскиваемых на территории Курской области. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T19:08:00+03:00

2025-01-09T19:08:00+03:00

2025-01-09T20:33:00+03:00

курская область

россия

татьяна москалькова

общество

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова опубликовала в Telegram-канале список из 517 разыскиваемых на территории Курской области."Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут выйти на связь их родные и близкие. Публикую список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области по обращениям, поступившим в мой адрес", — написала она.Омбудсмен оставила контакты для связи с ее аппаратом для тех, кому что-то известно о судьбе пропавших курян.Рано утром 6 августа украинские подразделения вторглись в Курскую область. Их продвижение удалось остановить. По последним данным, за время боев на этом участке ВСУ потеряли уже более 50 тысяч военнослужащих и 294 танка.

https://ria.ru/20241231/moskalkova-1992179604.html

курская область

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курская область, россия, татьяна москалькова, общество, вооруженные силы украины