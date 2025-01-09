https://ria.ru/20250109/moshennichestvo-1992968991.html

Основателю ChronoPay запросили 12 лет колонии за мошенничество

Основателю ChronoPay запросили 12 лет колонии за мошенничество - РИА Новости, 09.01.2025

Основателю ChronoPay запросили 12 лет колонии за мошенничество

Прокурор запросила в качестве наказания 12 лет лишения свободы для основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в мошенничестве,... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:15:00+03:00

2025-01-09T16:15:00+03:00

2025-01-09T16:24:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Прокурор запросила в качестве наказания 12 лет лишения свободы для основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы."Окончательно назначить Врублевскому наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 2,5 миллиона рублей ", - сказала гособвинитель в прениях сторон.Изначально прения сторон были назначены на 9 декабря, в итоге их удалось провести с четвертой попытки.На скамье подсудимых четверо: основатель международной процессинговой компании ChronoPay Павел Врублевский, сотрудники компании Алексей Беляев и Матвей Ведяшкин, директор ООО "Вангуд" Надежда Акимова.Беляеву прокурор запросил 10 лет колонии, Акимовой – 8 лет, Ведяшкину - 7 лет, а также штрафы от 50 тысяч до 2 миллионов рублей.Защита выступит в прениях сторон 13 января.По версии МВД, Павел Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.Как следует из материалов, фигуранты создали ООО "Вангуд" и открыли на нее счета в нескольких банках. Под предлогами оплаты регистрации на интернет-площадках или комиссии за положенное денежное вознаграждение они через подконтрольный им ресурс для приема пожертвований в соцсетях и на стриминговых сервисах похитили денежные средства большого круга лиц, полагает следствие.По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.Врублевский был задержан в марте 2022 года, с тех пор он находится под стражей. Вместе с ним в СИЗО заключен Беляев. У двух других фигурантов более мягкая мера пресечения: Акимова - под домашним арестом, Ведяшкин - под подпиской о невыезде.У Врублевского уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с "Аэрофлотом". Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у "Аэрофлота" возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.DDoS-атака обошлась Врублевскому в 20 тысяч долларов, ущерб Assist составил около 15 миллионов рублей, "Аэрофлоту" - 146 миллионов рублей. IT-предприниматель вышел на свободу условно-досрочно через год после осуждения, в 2014-м.ChronoPay, как указывается на официальном сайте компании, с 2003 года оказывает услуги по интернет-эквайрингу, финансовым операциям, которые позволяют клиентам оплачивать покупки в интернете банковскими картами и через электронные кошельки.

https://ria.ru/20241231/sud-1992176243.html

https://ria.ru/20241225/moshennichestvo-1991135715.html

https://ria.ru/20250107/brokery-1992717416.html

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