https://ria.ru/20250109/molotok-1992978271.html
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, убившему отца молотком
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, убившему отца молотком - РИА Новости, 09.01.2025
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, убившему отца молотком
Суд в Екатеринбурге приговорил к 9 годам колонии местного жителя, убившего пожилого отца молотком, сообщил журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:03:00+03:00
2025-01-09T17:03:00+03:00
2025-01-09T17:03:00+03:00
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екатеринбург
александр шульга
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 янв – РИА Новости. Суд в Екатеринбурге приговорил к 9 годам колонии местного жителя, убившего пожилого отца молотком, сообщил журналистам старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга. По данным ведомства, 17 июля 2024 года фигурант у себя дома из-за неприязни убил пожилого отца: нанес удары молотком, в том числе и по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы тот скончался на месте происшествия. "В Екатеринбурге местный житель признан виновным в убийстве своего отца. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", – отметил Шульга. Он уточнил, что фигурант в качестве защитной позиции пытался представить свои действия как совершенные в состоянии невменяемости, но, по мнению экспертной комиссии, мужчина симулировал наличие у него психического расстройства. "По прибытии на место полицейские обнаружили бездыханное тело погибшего с валявшимся рядом молотком. Возле входной двери в квартиру находился и сын убитого. Молодой человек стал нести, по сути, околесицу, говоря, в частности, что его отец был инопланетянином и что он убил его, чтобы сделать подарок другим родственникам", – рассказал журналистам руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20250108/draka-1992829128.html
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происшествия, екатеринбург, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Екатеринбург, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, убившему отца молотком
Житель Екатеринбурга получил девять лет колонии за убийство отца молотком