https://ria.ru/20250109/moldaviya-1992996421.html

Молдавия возложила вину за энергокризис в Приднестровье на Россию

Молдавия возложила вину за энергокризис в Приднестровье на Россию - РИА Новости, 09.01.2025

Молдавия возложила вину за энергокризис в Приднестровье на Россию

МИД Молдавии возложил ответственность за энергокризис в Приднестровье и прекращение поставок газа в регион на российскую сторону, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:18:00+03:00

2025-01-09T18:18:00+03:00

2025-01-09T18:19:00+03:00

молдавия

кишинев

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в мире

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КИШИНЕВ, 9 янв – РИА Новости. МИД Молдавии возложил ответственность за энергокризис в Приднестровье и прекращение поставок газа в регион на российскую сторону, говорится в сообщении пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства. Посольство РФ в Кишиневе 6 января заявило, что отказ Украины от транзита российского газа, а также действия коллективного Запада привели к усугублению кризиса в Приднестровье. Москва указала на политизированность ограничений, которые оставили жителей Приднестровья без необходимых поставок энергии. В Молдавии восприняли это заявление как попытку возложить ответственность за ситуацию на Кишинев и Киев и потребовали разъяснений. Временный поверенный в делах Российской Федерации в Молдавии Александр Андреев прибыл четверг в МИД республики после вызова молдавской стороны. "Временный поверенный в делах посольства РФ был вызван в МИД в связи с распространением дезинформации о кризисе в сфере энергетики в Приднестровском регионе. Молдавская сторона заявила о категорической неприемлемости ложных сообщений, которые направлены на подрыв политической и экономической стабильности республики. Ответственность за энергетический кризис в Приднестровье полностью лежит на России и компании "Газпром", которая прекратила поставки газа вопреки контрактным обязательствам", – отмечается в сообщении пресс-службы внешнеполитического ведомства Молдавии. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа.

https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html

https://ria.ru/20250109/pmr-1992919257.html

молдавия

кишинев

россия

приднестровская молдавская республика

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молдавия, кишинев, россия, газпром, молдовагаз, в мире, приднестровская молдавская республика