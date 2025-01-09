https://ria.ru/20250109/moldavija-1992958345.html

Молдавия закупит электроэнергию из Румынии

Молдавия закупит электроэнергию из Румынии - РИА Новости, 09.01.2025

Молдавия закупит электроэнергию из Румынии

Дефицит электроэнергии в январе в Молдавии будет покрыт за счет поставок электричества из Румынии, сообщает в четверг пресс-служба молдавской компании... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T15:40:00+03:00

2025-01-09T15:40:00+03:00

2025-01-09T15:40:00+03:00

экономика

молдавия

румыния

днестр

дорин речан

газпром

omv

молдовагаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582621552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d125922449b7270d1f2ce7dd0372cbd0.jpg

КИШИНЕВ, 9 янв — РИА Новости. Дефицит электроэнергии в январе в Молдавии будет покрыт за счет поставок электричества из Румынии, сообщает в четверг пресс-служба молдавской компании Energocom. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Премьер Молдавии Дорин Речан заявлял, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Ранее компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "Заключен контракт с румынской компанией OMV Petrom на поставку электроэнергии 30 МВт круглосуточно с 10 по 31 января для покрытия дефицита на фоне прекращения поставок с Молдавской ГРЭС", - отметили в пресс-службе компании. В Energocom подчеркнули, что данные закупки электроэнергии помогут снизить зависимость от колеблющихся цен на биржах, однако не застрахуют от повышения цен на местном рынке. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.

https://ria.ru/20250108/energokrizis-1992829865.html

https://ria.ru/20250109/pridnestrove-1992905039.html

молдавия

румыния

днестр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, молдавия, румыния, днестр, дорин речан, газпром, omv, молдовагаз