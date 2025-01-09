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Молдавия закупит электроэнергию из Румынии - РИА Новости, 09.01.2025
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15:40 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/moldavija-1992958345.html
Молдавия закупит электроэнергию из Румынии
Молдавия закупит электроэнергию из Румынии - РИА Новости, 09.01.2025
Молдавия закупит электроэнергию из Румынии
Дефицит электроэнергии в январе в Молдавии будет покрыт за счет поставок электричества из Румынии, сообщает в четверг пресс-служба молдавской компании... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T15:40:00+03:00
2025-01-09T15:40:00+03:00
экономика
молдавия
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дорин речан
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КИШИНЕВ, 9 янв — РИА Новости. Дефицит электроэнергии в январе в Молдавии будет покрыт за счет поставок электричества из Румынии, сообщает в четверг пресс-служба молдавской компании Energocom. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Премьер Молдавии Дорин Речан заявлял, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Ранее компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "Заключен контракт с румынской компанией OMV Petrom на поставку электроэнергии 30 МВт круглосуточно с 10 по 31 января для покрытия дефицита на фоне прекращения поставок с Молдавской ГРЭС", - отметили в пресс-службе компании. В Energocom подчеркнули, что данные закупки электроэнергии помогут снизить зависимость от колеблющихся цен на биржах, однако не застрахуют от повышения цен на местном рынке. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
https://ria.ru/20250108/energokrizis-1992829865.html
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экономика, молдавия, румыния, днестр, дорин речан, газпром, omv, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Румыния, Днестр, Дорин Речан, Газпром, OMV, Молдовагаз
Молдавия закупит электроэнергию из Румынии

Energocom: дефицит электроэнергии в Молдавии покроют за счет поставок из Румынии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 9 янв — РИА Новости. Дефицит электроэнергии в январе в Молдавии будет покрыт за счет поставок электричества из Румынии, сообщает в четверг пресс-служба молдавской компании Energocom.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Премьер Молдавии Дорин Речан заявлял, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65%-70% необходимого объема покрывается за счет МГРЭС, расположенной на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Ранее компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
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"Заключен контракт с румынской компанией OMV Petrom на поставку электроэнергии 30 МВт круглосуточно с 10 по 31 января для покрытия дефицита на фоне прекращения поставок с Молдавской ГРЭС", - отметили в пресс-службе компании.
В Energocom подчеркнули, что данные закупки электроэнергии помогут снизить зависимость от колеблющихся цен на биржах, однако не застрахуют от повышения цен на местном рынке.
В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января ограничит поставки газа в Молдавию до нуля кубометров в сутки из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии.
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ЭкономикаМолдавияРумынияДнестрДорин РечанГазпромOMVМолдовагаз
 
 
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