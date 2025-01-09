https://ria.ru/20250109/moblizatsiya-1993026111.html

На Украине могут мобилизовать работников критически важных предприятий

На Украине могут мобилизовать работников критически важных предприятий - РИА Новости, 09.01.2025

На Украине могут мобилизовать работников критически важных предприятий

Работники критически важных предприятий после 28 февраля могут быть мобилизованы на Украине из-за пробелов в правилах продления бронирования, считает депутат... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T23:09:00+03:00

2025-01-09T23:09:00+03:00

2025-01-09T23:09:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Работники критически важных предприятий после 28 февраля могут быть мобилизованы на Украине из-за пробелов в правилах продления бронирования, считает депутат Верховной рады Александр Федиенко. "Если до 28 февраля предприятия, которые имеют право бронировать своих работников, не перебронируют своих работников, то, согласно действующему законодательству о мобилизации, там не предвидены сроки, когда ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) будут ждать. То есть уже на следующий день после 28 февраля ТЦК могут всем дать повестки", - сказал Федиенко в эфире Новости.LIVE Он пояснил, что на повторное бронирование сотрудников дается 72 часа, но оформить бронь ранее 28 февраля, когда ее действие заканчивается, нельзя. "Условного говоря, руководители таких предприятий будут подавать работников на бронирование по обновленным критериям уже 28 февраля, плюс три дня, и как понимаете, что в эту планку работники (военкоматов – ред.) имеют законное право мобилизовать таких работников… Я уже обратился в кабмин чтобы они немедленно пересмотрели и внесли изменение в соответствующее постановление. Если они дают 72 часа (на обновление брони – ред.), то это должно быть 28 февраля, плюс 72 часа, когда ТЦК (военкоматы – ред.) не должны трогать работника", - отметил Федиенко. Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее сообщал, что кабмин Украины обновил порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и обновил критерии критически важных предприятий для экономики страны. Согласно новым правилам, все бронирования будут осуществляться с 1 декабря. Будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие всем критериям. Для всех, кто уже имеет отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250107/mobilizatsiya-1992756818.html

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986188580.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, денис шмыгаль, верховная рада украины