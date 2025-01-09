https://ria.ru/20250109/mgu-1992902106.html

В ботаническом саду МГУ расцвела самая большая в мире кувшинка

В ботаническом саду МГУ расцвела самая большая в мире кувшинка - РИА Новости, 09.01.2025

В ботаническом саду МГУ расцвела самая большая в мире кувшинка

Самая большая в мире кувшинка виктория амазонская впервые расцвела в январе в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:01:00+03:00

2025-01-09T11:01:00+03:00

2025-01-09T12:03:00+03:00

москва

наука

ботанический сад

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Самая большая в мире кувшинка виктория амазонская впервые расцвела в январе в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале площадки. "Самая громадная кувшинка в мире виктория амазонская впервые расцвела в январе в "Аптекарском огороде", - говорится в сообщении. Отмечается, что увидеть уникальную кувшинку, а также шоколадные деревья могут участники тропических экскурсий. Виктория амазонская - самая большая кувшинка в мире, её листья выдерживают вес до 40 килограммов. Каждый цветок кувшинки живёт около двух суток, меняя за это время и цвет, и пол.

https://ria.ru/20241119/orkhideya-1984603462.html

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москва, наука, ботанический сад