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В ботаническом саду МГУ расцвела самая большая в мире кувшинка
В ботаническом саду МГУ расцвела самая большая в мире кувшинка - РИА Новости, 09.01.2025
В ботаническом саду МГУ расцвела самая большая в мире кувшинка
Самая большая в мире кувшинка виктория амазонская впервые расцвела в январе в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T11:01:00+03:00
2025-01-09T11:01:00+03:00
2025-01-09T12:03:00+03:00
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ботанический сад
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Самая большая в мире кувшинка виктория амазонская впервые расцвела в январе в ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщается в Telegram-канале площадки. "Самая громадная кувшинка в мире виктория амазонская впервые расцвела в январе в "Аптекарском огороде", - говорится в сообщении. Отмечается, что увидеть уникальную кувшинку, а также шоколадные деревья могут участники тропических экскурсий. Виктория амазонская - самая большая кувшинка в мире, её листья выдерживают вес до 40 килограммов. Каждый цветок кувшинки живёт около двух суток, меняя за это время и цвет, и пол.
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москва, наука, ботанический сад
Москва, Наука, Ботанический сад
В ботаническом саду МГУ расцвела самая большая в мире кувшинка
Самая большая в мире кувшинка впервые расцвела в ботаническом саду МГУ