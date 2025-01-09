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Президент Мексики предложила вернуть Америке историческое название
Президент Мексики предложила вернуть Америке историческое название - РИА Новости, 09.01.2025
Президент Мексики предложила вернуть Америке историческое название
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после слов избранного президента США Дональда Трампа о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки отметила,... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T04:15:00+03:00
2025-01-09T04:15:00+03:00
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МЕХИКО, 8 янв - РИА Новости. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после слов избранного президента США Дональда Трампа о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки отметила, что это название давно признано международными институтами, и предложила вернуть всему континенту историческое название Мексиканская Америка. "Очевидно, что название Мексиканского залива признано Организацией Объединенных Наций, агентством Организации Объединенных Наций. Но почему бы нам не назвать (Северную Америку. — Прим. ред.) Мексиканской Америкой? Звучит красиво, не так ли? На самом деле, с 1607 года, с основания Апацингана, она была Мексиканской Америкой", — заявила Шейнбаум в ходе пресс-конференции, представив исторические карты континента. Накануне избранный президент США Дональд Трамп сообщил о намерении переименовать Мексиканский залив в Залив Америки, подчеркнув, что этот шаг станет частью новой политики его администрации. Трамп не уточнил, когда именно его администрация может решить переименовать залив, однако отметил, что анонс будет сделан в ближайшем будущем. Член палаты представителей Марджори Тейлор Грин уже заявила, что подготовила и собирается представить соответствующий законопроект в четверг. По словам советника администрации Шейнбаум Хосе Альфонсо Суареса дель Реаля, который выступал на пресс-конференции с президентом, название Мексиканского залива признано на международном уровне с XVI века и старше, чем США.
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в мире, мексиканский залив, сша, мексика, дональд трамп, клаудия шейнбаум, марджори тейлор грин
В мире, Мексиканский залив, США, Мексика, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, Марджори Тейлор Грин
Президент Мексики предложила вернуть Америке историческое название
Президент Мексики Шейнбаум предложила назвать Америку Мексиканской