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Медведев усомнился в успехах Трампа по урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 09.01.2025
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09:27 09.01.2025 (обновлено: 11:02 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/medvedev-1992886962.html
Медведев усомнился в успехах Трампа по урегулированию украинского конфликта
Медведев усомнился в успехах Трампа по урегулированию украинского конфликта - РИА Новости, 09.01.2025
Медведев усомнился в успехах Трампа по урегулированию украинского конфликта
Быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, заявил заместитель председателя Совета... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T09:27:00+03:00
2025-01-09T11:02:00+03:00
политика
россия
дмитрий медведев
сша
дональд трамп
канада
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живёт своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Поэтому, по мнению зампреда Совбеза РФ, Трамп просто решил "переделать мир", создав новую, "трамповскую" политическую географию. Все идеи Трампа сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные, считает Медведев.В этом контексте Медведев приводит заявления Трампа о "приращении" США Канадой и Гренландией, переименовании Мексиканского залива, а также его "борьбу" с премьером Великобритании Кимом Стармером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем "руками" Илона Маска в Х."Таким образом, ещё не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед. А главное, сформировал свою повестку дня космического масштаба и, как говаривал незабвенный проф. Преображенский, космической же глупости", - считает Медведев.
https://ria.ru/20250109/katastrofa-1992877066.html
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политика, россия, дмитрий медведев, сша, дональд трамп, канада, олаф шольц
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, США, Дональд Трамп, Канада, Олаф Шольц
Медведев усомнился в успехах Трампа по урегулированию украинского конфликта

Медведев назвал территориальные претензии Трампа виртуальными победами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Быстрые успехи избранного президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Быстрые успехи в урегулировании украинского конфликта весьма сомнительны, экономика США живёт своей неспешной жизнью, и даже борьба с мигрантами не сулит оглушительных побед", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
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Поэтому, по мнению зампреда Совбеза РФ, Трамп просто решил "переделать мир", создав новую, "трамповскую" политическую географию. Все идеи Трампа сугубо прожектёрские и абсолютно нереальные, считает Медведев.
В этом контексте Медведев приводит заявления Трампа о "приращении" США Канадой и Гренландией, переименовании Мексиканского залива, а также его "борьбу" с премьером Великобритании Кимом Стармером и канцлером ФРГ Олафом Шольцем "руками" Илона Маска в Х.
"Таким образом, ещё не став новым президентом США, Трамп одержал несколько важных виртуальных побед. А главное, сформировал свою повестку дня космического масштаба и, как говаривал незабвенный проф. Преображенский, космической же глупости", - считает Медведев.
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