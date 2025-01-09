https://ria.ru/20250109/mazut-1992998493.html

В Анапе опровергли сообщения об открытии инновационных мазутных ванн

В Анапе опровергли сообщения об открытии инновационных мазутных ванн - РИА Новости, 09.01.2025

В Анапе опровергли сообщения об открытии инновационных мазутных ванн

Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком информацию о якобы открытии в Анапе инновационных мазутных ванн по инициативе администрации города. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T18:29:00+03:00

2025-01-09T18:29:00+03:00

2025-01-09T18:29:00+03:00

анапа

краснодарский край

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

россия

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КРАСНОДАР, 9 янв – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края назвал фейком информацию о якобы открытии в Анапе инновационных мазутных ванн по инициативе администрации города. "Внимание, фейк! На нескольких сайтах в сети интернет, телеграм-каналах распространяют информацию о якобы открытии в Анапе инновационных мазутных ванн по инициативе администрации города. Правда: конечно, это не так. Даже как шутка сама по себе не очень смешная, учитывая труд более чем 20 тысяч людей, которые с 17 декабря участвовали в уборке мазута с пляжей Черноморского побережья", - говорится в сообщении. Власти подчёркивают, что мазут вреден для здоровья, а при его уборке следует соблюдать требования безопасности. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.

https://ria.ru/20250109/putin-1992968614.html

https://ria.ru/20250108/mazut-1992861387.html

анапа

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керченский пролив

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анапа, краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе, россия