Ученый предупредил о возможных новых выбросах нефтепродуктов в Севастополе
Ученый Станичный: пятна мазута фиксируют у берегов Крыма, они дрейфуют на запад
Последствия разлива нефтепродуктов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Выбросы нефтепродуктов вновь возможны на побережье в Севастополе, пятна наблюдаются в море у Фороса и Партенита в Крыму и дрейфуют на запад, об этом свидетельствуют данные мониторинга, сообщил РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что новых выбросов мазута на побережье региона не зафиксировано, но мониторинг показывает, что они еще могут появиться.
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"Последние спутниковые снимки показывают, что мазутные пятна распространяются вместе с течением вдоль южного берега Крыма, небольшие находятся в районе Партенита. Потенциально загрязнение может вновь произойти в Севастополе, потому что в районе Фороса наблюдаются сейчас определенные пятна нефтепродуктов", - сказал Станичный.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
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