https://ria.ru/20250109/mazut-1992984931.html

Ученый предупредил о возможных новых выбросах нефтепродуктов в Севастополе

Ученый предупредил о возможных новых выбросах нефтепродуктов в Севастополе - РИА Новости, 09.01.2025

Ученый предупредил о возможных новых выбросах нефтепродуктов в Севастополе

Выбросы нефтепродуктов вновь возможны на побережье в Севастополе, пятна наблюдаются в море у Фороса и Партенита в Крыму и дрейфуют на запад, об этом... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:34:00+03:00

2025-01-09T17:34:00+03:00

2025-01-09T17:34:00+03:00

происшествия

севастополь

керчь

форос

михаил развожаев

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв - РИА Новости. Выбросы нефтепродуктов вновь возможны на побережье в Севастополе, пятна наблюдаются в море у Фороса и Партенита в Крыму и дрейфуют на запад, об этом свидетельствуют данные мониторинга, сообщил РИА Новости океанолог, кандидат физико-математических наук Сергей Станичный. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что новых выбросов мазута на побережье региона не зафиксировано, но мониторинг показывает, что они еще могут появиться. "Последние спутниковые снимки показывают, что мазутные пятна распространяются вместе с течением вдоль южного берега Крыма, небольшие находятся в районе Партенита. Потенциально загрязнение может вновь произойти в Севастополе, потому что в районе Фороса наблюдаются сейчас определенные пятна нефтепродуктов", - сказал Станичный. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута. Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250105/skolkovo-1992613631.html

https://ria.ru/20241228/ekologiya-1991740484.html

севастополь

керчь

форос

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, севастополь, керчь, форос, михаил развожаев, крушение двух танкеров в керченском проливе