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Путин попросил докладывать о работе по сокращению ущерба после ЧП с мазутом - РИА Новости, 09.01.2025
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16:13 09.01.2025 (обновлено: 16:40 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/mazut-1992968804.html
Путин попросил докладывать о работе по сокращению ущерба после ЧП с мазутом
Путин попросил докладывать о работе по сокращению ущерба после ЧП с мазутом - РИА Новости, 09.01.2025
Путин попросил докладывать о работе по сокращению ущерба после ЧП с мазутом
Президент России Владимир Путин потребовал как можно скорее разработать меры для минимизации ущерба после чрезвычайной ситуации с разливом мазута в Керченском... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:13:00+03:00
2025-01-09T16:40:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
россия
керченский пролив
керчь
владимир путин
александр куренков (мчс)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992959944_272:473:3072:2048_1920x0_80_0_0_adc3a79947b2d32468dff2245ab4c1f4.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал как можно скорее разработать меры для минимизации ущерба после чрезвычайной ситуации с разливом мазута в Керченском проливе.Путин в четверг провел совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, на котором обсуждались оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов."Прошу докладывать об этом и руководству правительства, и председателю правительства, и мне. Александр Вячеславович, подготовьте мне в самое ближайшее время эти предложения - прямо как можно быстрее, и направьте", - сказал глава государства, обращаясь к главе МЧС Александру Куренкову.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20250109/putin-1992968718.html
https://ria.ru/20250109/putin-1992964558.html
россия
керченский пролив
керчь
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крушение двух танкеров в керченском проливе, россия, керченский пролив, керчь, владимир путин, александр куренков (мчс), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Россия, Керченский пролив, Керчь, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Путин попросил докладывать о работе по сокращению ущерба после ЧП с мазутом

Путин попросил докладывать о работе по минимизации ущерба после ЧП с мазутом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание с членами правительства РФ
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин потребовал как можно скорее разработать меры для минимизации ущерба после чрезвычайной ситуации с разливом мазута в Керченском проливе.
Путин в четверг провел совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, на котором обсуждались оперативные вопросы и запуск новых нацпроектов.
Мазут, собранный в мешки волонтерами на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Путин потребовал сделать все для предотвращения утечек нефти в Черном море
Вчера, 16:13
"Прошу докладывать об этом и руководству правительства, и председателю правительства, и мне. Александр Вячеславович, подготовьте мне в самое ближайшее время эти предложения - прямо как можно быстрее, и направьте", - сказал глава государства, обращаясь к главе МЧС Александру Куренкову.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Путин потребовал посвятить всю работу по нацпроектам реальному результату
Вчера, 16:03
 
Крушение двух танкеров в Керченском проливеРоссияКерченский проливКерчьВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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