https://ria.ru/20250109/mazut-1992967515.html

Путин поблагодарил волонтеров за помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов

Путин поблагодарил волонтеров за помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 09.01.2025

Путин поблагодарил волонтеров за помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов

Президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам за работу по ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:10:00+03:00

2025-01-09T16:10:00+03:00

2025-01-09T16:28:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

россия

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керченский пролив

керчь

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам за работу по ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе."Что касается волонтеров, им, конечно, огромное спасибо за их, как вы сказали, гражданскую позицию", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, говоря о теме ликвидации разлива нефтепродуктов.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20250108/mazut-1992861387.html

https://ria.ru/20241226/kuban-1991475461.html

россия

керченский пролив

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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия, владимир путин, керченский пролив, керчь