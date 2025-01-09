Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил волонтеров за помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 09.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:10 09.01.2025 (обновлено: 16:28 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/mazut-1992967515.html
Путин поблагодарил волонтеров за помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов
Путин поблагодарил волонтеров за помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 09.01.2025
Путин поблагодарил волонтеров за помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов
Президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам за работу по ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:10:00+03:00
2025-01-09T16:28:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
россия
владимир путин
керченский пролив
керчь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667517_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_d03ad38167a7efd478f34326c149e689.jpg
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам за работу по ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе."Что касается волонтеров, им, конечно, огромное спасибо за их, как вы сказали, гражданскую позицию", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, говоря о теме ликвидации разлива нефтепродуктов.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20250108/mazut-1992861387.html
https://ria.ru/20241226/kuban-1991475461.html
россия
керченский пролив
керчь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991667517_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_b56ee9161a471f3ad234986681feeb56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, россия, владимир путин, керченский пролив, керчь
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Россия, Владимир Путин, Керченский пролив, Керчь
Путин поблагодарил волонтеров за помощь в ликвидации разлива нефтепродуктов

Путин поблагодарил волонтеров за помощь в ликвидации разлива мазута на Кубани

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил благодарность волонтерам за работу по ликвидации разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.
"Что касается волонтеров, им, конечно, огромное спасибо за их, как вы сказали, гражданскую позицию", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, говоря о теме ликвидации разлива нефтепродуктов.
Последствия разлива нефтепродуктов - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В МЧС назвали районы Крыма, наиболее пострадавшие от выброса мазута
8 января, 23:09
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе, а в Евпатории и Сакском районе Крыма - режимы ЧС муниципального характера.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Глава МЧС ответил на вопрос о пляжном сезоне на Кубани после разлива мазута
26 декабря 2024, 15:27
 
Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияРоссияВладимир ПутинКерченский проливКерчь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала