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Путин прокомментировал разлив мазута в Керченском проливе - РИА Новости, 09.01.2025
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16:01 09.01.2025 (обновлено: 17:41 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/mazut-1992963888.html
Путин прокомментировал разлив мазута в Керченском проливе
Путин прокомментировал разлив мазута в Керченском проливе - РИА Новости, 09.01.2025
Путин прокомментировал разлив мазута в Керченском проливе
Президент Владимир Путин назвал на совещании с членами правительства разлив мазута в Керченском проливе одним из самых серьезных экологических вызовов для... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T16:01:00+03:00
2025-01-09T17:41:00+03:00
керченский пролив
россия
владимир путин
происшествия
крушение двух танкеров в керченском проливе
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал на совещании с членами правительства разлив мазута в Керченском проливе одним из самых серьезных экологических вызовов для России. "Практически это один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым мы столкнулись за последние годы", — отметил он. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.
https://ria.ru/20250106/metry-1992652110.html
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керченский пролив
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керченский пролив, россия, владимир путин, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край
Керченский пролив, Россия, Владимир Путин, Происшествия, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Следственный комитет России (СК РФ), Краснодарский край
Путин прокомментировал разлив мазута в Керченском проливе

Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе серьезным вызовом

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря Юбилейный на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал на совещании с членами правительства разлив мазута в Керченском проливе одним из самых серьезных экологических вызовов для России.
"Практически это один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым мы столкнулись за последние годы", — отметил он.
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Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.
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Керченский проливРоссияВладимир ПутинПроисшествияКрушение двух танкеров в Керченском проливеСледственный комитет России (СК РФ)Краснодарский край
 
 
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