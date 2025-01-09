Путин прокомментировал разлив мазута в Керченском проливе
Путин назвал разлив мазута в Керченском проливе серьезным вызовом
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВолонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы
Волонтер, задействованный в уборке мазута на пляже детского лагеря "Юбилейный" на берегу Анапы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал на совещании с членами правительства разлив мазута в Керченском проливе одним из самых серьезных экологических вызовов для России.
"Практически это один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым мы столкнулись за последние годы", — отметил он.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.