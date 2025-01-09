https://ria.ru/20250109/mazut-1992963888.html

Путин прокомментировал разлив мазута в Керченском проливе

Путин прокомментировал разлив мазута в Керченском проливе - РИА Новости, 09.01.2025

Путин прокомментировал разлив мазута в Керченском проливе

Президент Владимир Путин назвал на совещании с членами правительства разлив мазута в Керченском проливе одним из самых серьезных экологических вызовов для... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T16:01:00+03:00

2025-01-09T16:01:00+03:00

2025-01-09T17:41:00+03:00

керченский пролив

россия

владимир путин

происшествия

крушение двух танкеров в керченском проливе

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал на совещании с членами правительства разлив мазута в Керченском проливе одним из самых серьезных экологических вызовов для России. "Практически это один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым мы столкнулись за последние годы", — отметил он. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.

https://ria.ru/20250106/metry-1992652110.html

https://ria.ru/20250108/mazut-1992861387.html

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россия

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

керченский пролив, россия, владимир путин, происшествия, крушение двух танкеров в керченском проливе, следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край