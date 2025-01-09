https://ria.ru/20250109/mazut-1992908680.html

В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС

В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС - РИА Новости, 09.01.2025

В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС

В Евпатории и Сакском районе Крыма вели режимы ЧС муниципального характера из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T11:36:00+03:00

2025-01-09T11:36:00+03:00

2025-01-09T11:44:00+03:00

происшествия

евпатория

сакский район

керченский пролив

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В Евпатории и Сакском районе Крыма вели режимы ЧС муниципального характера из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики."Вчера, 8 января 2025 года, на территории ГО Евпатории и Сакского района были введены режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера", - говорится в сообщении.По данным министерства, в Крыму продолжаются работы по ликвидации ЧС регионального уровня реагирования, связанной с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. Ежедневно осуществляется мониторинг по выявлению новых мазутных пятен, проводятся работы по очистке акватории и пляжей.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе.

https://ria.ru/20250108/mazut-1992861387.html

https://ria.ru/20250108/mazut-1992858718.html

евпатория

сакский район

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, евпатория, сакский район, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе