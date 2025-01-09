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В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС - РИА Новости, 09.01.2025
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11:36 09.01.2025 (обновлено: 11:44 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/mazut-1992908680.html
В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС
В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС - РИА Новости, 09.01.2025
В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС
В Евпатории и Сакском районе Крыма вели режимы ЧС муниципального характера из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщает пресс-служба министерства РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T11:36:00+03:00
2025-01-09T11:44:00+03:00
происшествия
евпатория
сакский район
керченский пролив
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В Евпатории и Сакском районе Крыма вели режимы ЧС муниципального характера из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики."Вчера, 8 января 2025 года, на территории ГО Евпатории и Сакского района были введены режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера", - говорится в сообщении.По данным министерства, в Крыму продолжаются работы по ликвидации ЧС регионального уровня реагирования, связанной с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. Ежедневно осуществляется мониторинг по выявлению новых мазутных пятен, проводятся работы по очистке акватории и пляжей.В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе.
https://ria.ru/20250108/mazut-1992861387.html
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евпатория
сакский район
керченский пролив
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происшествия, евпатория, сакский район, керченский пролив, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Евпатория, Сакский район, Керченский пролив, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС

В Евпатории и Сакском районе Крыма ввели режим ЧС из-за разлива мазута

© Оперативный штаб - Краснодарский край/TelegramВыброс мазута
Выброс мазута - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© Оперативный штаб - Краснодарский край/Telegram
Выброс мазута. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости. В Евпатории и Сакском районе Крыма вели режимы ЧС муниципального характера из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе, сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций республики.
"Вчера, 8 января 2025 года, на территории ГО Евпатории и Сакского района были введены режимы чрезвычайной ситуации муниципального характера", - говорится в сообщении.
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По данным министерства, в Крыму продолжаются работы по ликвидации ЧС регионального уровня реагирования, связанной с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. Ежедневно осуществляется мониторинг по выявлению новых мазутных пятен, проводятся работы по очистке акватории и пляжей.
В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
На Кубани был введен режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают на берегу загрязненный грунт, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от мазута.
Первые локальные выбросы мазута из затонувших танкеров на восточном берегу Крыма в районе Керчи появились 21 декабря. В границах Керчи и Ленинского района в восточной части полуострова введен режим техногенной ЧС регионального характера, позже режим ЧС регионального характера объявили в Севастополе.
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ПроисшествияЕвпаторияСакский районКерченский проливМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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