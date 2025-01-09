https://ria.ru/20250109/matkapital-1992918230.html

Госдума может рассмотреть проект о продлении материнского капитала

Госдума может рассмотреть проект о продлении материнского капитала - РИА Новости, 09.01.2025

Госдума может рассмотреть проект о продлении материнского капитала

Госдума может рассмотреть проект о продлении программы маткапитала до 2030 года во втором и третьем чтениях уже в первой половине февраля, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T12:43:00+03:00

2025-01-09T12:43:00+03:00

2025-01-09T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Госдума может рассмотреть проект о продлении программы маткапитала до 2030 года во втором и третьем чтениях уже в первой половине февраля, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина."И уже в первой половине февраля Госдума сможет рассмотреть законопроект во 2 и 3 чтении", - сказала Останина.Она уточнила, что комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства принял решение рассмотреть этот законопроект 10 января, чтобы вынести на пленарное заседание 14 января."В случае принятия в этот день законопроекта в первом чтении. Комитет предложит короткую рассылку на поправки (14 дней)", - добавила глава комитета

https://ria.ru/20241124/matkapital-1985457242.html

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госдума рф, общество, социальный навигатор, детские вопросы