https://ria.ru/20250109/matkapital-1992918230.html
Госдума может рассмотреть проект о продлении материнского капитала
Госдума может рассмотреть проект о продлении материнского капитала - РИА Новости, 09.01.2025
Госдума может рассмотреть проект о продлении материнского капитала
Госдума может рассмотреть проект о продлении программы маткапитала до 2030 года во втором и третьем чтениях уже в первой половине февраля, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T12:43:00+03:00
2025-01-09T12:43:00+03:00
2025-01-09T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Госдума может рассмотреть проект о продлении программы маткапитала до 2030 года во втором и третьем чтениях уже в первой половине февраля, сообщила РИА Новости глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина."И уже в первой половине февраля Госдума сможет рассмотреть законопроект во 2 и 3 чтении", - сказала Останина.Она уточнила, что комитет ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства принял решение рассмотреть этот законопроект 10 января, чтобы вынести на пленарное заседание 14 января."В случае принятия в этот день законопроекта в первом чтении. Комитет предложит короткую рассылку на поправки (14 дней)", - добавила глава комитета
https://ria.ru/20241124/matkapital-1985457242.html
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госдума рф, общество, социальный навигатор, детские вопросы
Госдума РФ, Общество, Социальный навигатор, Детские вопросы
Госдума может рассмотреть проект о продлении материнского капитала
Госдума может рассмотреть проект о продлении материнского капитала до 2030 года