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В Горловке из-за обстрела ВСУ частично обесточен жилой массив - РИА Новости, 09.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:41 09.01.2025 (обновлено: 17:42 09.01.2025)
https://ria.ru/20250109/massiv-1992986349.html
В Горловке из-за обстрела ВСУ частично обесточен жилой массив
В Горловке из-за обстрела ВСУ частично обесточен жилой массив - РИА Новости, 09.01.2025
В Горловке из-за обстрела ВСУ частично обесточен жилой массив
Жилой массив "Солнечный" в Калининском районе Горловки в ДНР попал под удар украинских войск, в результате чего был обесточен, на его территории найдены... РИА Новости, 09.01.2025
2025-01-09T17:41:00+03:00
2025-01-09T17:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
вооруженные силы украины
нато
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Жилой массив "Солнечный" в Калининском районе Горловки в ДНР попал под удар украинских войск, в результате чего был обесточен, на его территории найдены суббоеприпасы ВСУ от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик", сообщил мэр города Иван Приходько."Вооруженные формирований Украины нанесли артиллерийский удар по жилому массиву "Солнечный" (Калининский район Горловки). Жилмассив частично обесточен", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Позже Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ были обесточены жилмассив "Солнечный" и поселок шахты имени Румянцева.Он добавил, что в результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" выявлены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Подобные суббоеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS.Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики в четверг подтвердило, что украинские войска в 16.15 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250107/gorlovka-1992738642.html
https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992522783.html
горловка
калининский район
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горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, НАТО
В Горловке из-за обстрела ВСУ частично обесточен жилой массив

Мэр Приходько: жилой массив "Солнечный" в Горловке частично обесточен

© РИА Новости / Роман Галкин | Перейти в медиабанкЛампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© РИА Новости / Роман Галкин
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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Жилой массив "Солнечный" в Калининском районе Горловки в ДНР попал под удар украинских войск, в результате чего был обесточен, на его территории найдены суббоеприпасы ВСУ от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик", сообщил мэр города Иван Приходько.
"Вооруженные формирований Украины нанесли артиллерийский удар по жилому массиву "Солнечный" (Калининский район Горловки). Жилмассив частично обесточен", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.
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Позже Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ были обесточены жилмассив "Солнечный" и поселок шахты имени Румянцева.
Он добавил, что в результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" выявлены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Подобные суббоеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS.
Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики в четверг подтвердило, что украинские войска в 16.15 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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