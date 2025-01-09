https://ria.ru/20250109/massiv-1992986349.html

В Горловке из-за обстрела ВСУ частично обесточен жилой массив

В Горловке из-за обстрела ВСУ частично обесточен жилой массив - РИА Новости, 09.01.2025

В Горловке из-за обстрела ВСУ частично обесточен жилой массив

Жилой массив "Солнечный" в Калининском районе Горловки в ДНР попал под удар украинских войск, в результате чего был обесточен, на его территории найдены... РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T17:41:00+03:00

2025-01-09T17:41:00+03:00

2025-01-09T17:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

калининский район

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

нато

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ДОНЕЦК, 9 янв - РИА Новости. Жилой массив "Солнечный" в Калининском районе Горловки в ДНР попал под удар украинских войск, в результате чего был обесточен, на его территории найдены суббоеприпасы ВСУ от кассетных снарядов НАТО типа "колокольчик", сообщил мэр города Иван Приходько."Вооруженные формирований Украины нанесли артиллерийский удар по жилому массиву "Солнечный" (Калининский район Горловки). Жилмассив частично обесточен", - говорится в сообщении в Telegram-канале мэра.Позже Приходько сообщил, что в результате обстрела ВСУ были обесточены жилмассив "Солнечный" и поселок шахты имени Румянцева.Он добавил, что в результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве "Солнечный" выявлены суббоеприпасы ВСУ типа "колокольчик". Подобные суббоеприпасы используются в артиллерийских снарядах натовского калибра 155 миллиметров и ракетах HIMARS.Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики в четверг подтвердило, что украинские войска в 16.15 выпустили два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Калининскому району Горловки.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250107/gorlovka-1992738642.html

https://ria.ru/20250104/gorlovka-1992522783.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины, нато