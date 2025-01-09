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Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии на фоне пожаров

Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии на фоне пожаров - РИА Новости, 09.01.2025

Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии на фоне пожаров

Американский предприниматель Илон Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на фоне ситуации со смертоносными пожарами в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 09.01.2025

2025-01-09T10:45:00+03:00

2025-01-09T10:45:00+03:00

2025-01-09T10:45:00+03:00

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на фоне ситуации со смертоносными пожарами в Лос-Анджелесе. "Безусловно", - написал Маск в соцсети X, комментируя пост одного из пользователей соцсети, в котором тот заявил, что пришло время проголосовать за отставку Ньюсома, который подвел штат на многих уровнях. Ранее избранный президент США Дональд Трамп также заявил, что Ньюсому следует уйти в отставку. Как написал Трамп в соцсети Truth Social, лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.

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