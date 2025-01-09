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Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии на фоне пожаров - РИА Новости, 09.01.2025
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10:45 09.01.2025
https://ria.ru/20250109/mask-1992899870.html
Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии на фоне пожаров
Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии на фоне пожаров - РИА Новости, 09.01.2025
Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии на фоне пожаров
Американский предприниматель Илон Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на фоне ситуации со смертоносными пожарами в Лос-Анджелесе. РИА Новости, 09.01.2025
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2025-01-09T10:45:00+03:00
в мире
лос-анджелес
сша
калифорния
гэвин ньюсом
илон маск
дональд трамп
лесные пожары в калифорнии в 2025 году
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на фоне ситуации со смертоносными пожарами в Лос-Анджелесе. "Безусловно", - написал Маск в соцсети X, комментируя пост одного из пользователей соцсети, в котором тот заявил, что пришло время проголосовать за отставку Ньюсома, который подвел штат на многих уровнях. Ранее избранный президент США Дональд Трамп также заявил, что Ньюсому следует уйти в отставку. Как написал Трамп в соцсети Truth Social, лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла. В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
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в мире, лос-анджелес, сша, калифорния, гэвин ньюсом, илон маск, дональд трамп, лесные пожары в калифорнии в 2025 году
В мире, Лос-Анджелес, США, Калифорния, Гэвин Ньюсом, Илон Маск, Дональд Трамп, Лесные пожары в Калифорнии в 2025 году
Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии на фоне пожаров

Маск поддержал отставку губернатора Калифорнии Ньюсома из-за пожаров

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выступил за отставку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома на фоне ситуации со смертоносными пожарами в Лос-Анджелесе.
"Безусловно", - написал Маск в соцсети X, комментируя пост одного из пользователей соцсети, в котором тот заявил, что пришло время проголосовать за отставку Ньюсома, который подвел штат на многих уровнях.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп также заявил, что Ньюсому следует уйти в отставку. Как написал Трамп в соцсети Truth Social, лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла.
В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами, но не с четырьмя одновременно. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими.
Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес. Еще один крупный пожар, Итон-Файр, охватил более 10 тысяч гектаров в районе Алтадена и угрожает безопасности около 13 тысяч зданий.
Лесной пожар на западе Лос-Анджелеса - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Жителей Лос-Анджелеса эвакуируют из-за лесного пожара
8 января, 02:24
 
В миреЛос-АнджелесСШАКалифорнияГэвин НьюсомИлон МаскДональд ТрампЛесные пожары в Калифорнии в 2025 году
 
 
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